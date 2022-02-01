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Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Kim eleme adayı oldu? İşte haftanın 3 ve 'üncü eleme adayı

#Survivor#Eleme#Aday

Survivor 2022 All Star'ın son bölümü geride kaldı. Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda kimin kazandığı ve eleme adaylarının olduğu merak edilirken, parkurda Furkan'ın yaşadığı sakatlık herkesi korkuttu. Öte yandan gecenin sonunda kaybeden takımdan iki kişi konseydeki oylama sonucu sürgün adasına gitti. Peki, Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Kim eleme adayı oldu?

1/5Survivorda dokunulmazlığı hangi takım kazandı Kim eleme adayı oldu İşte haftanın 3 ve üncü eleme adayı

Survivor All Star'da 3. haftanın 3. dokunulmazlık oyunu kıran kırana mücadelelere sahne olurken ünlüler ile gönüllüler takımından yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Geçtiğimiz iki oyunu kaybeden ünlüler takımı, bu kez kazanmak için yoğun çaba sarf etti. İşte, Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı olan yarışmacı...

2/5İLK İKİ ELEME ADAYI KİM OLMUŞTU

İLK İKİ ELEME ADAYI KİM OLMUŞTU?

Haftanın ilk dokunulmazlığını kaybeden takımdan birinci eleme adayı olarak sürgün adasına giden kişi Barış olmuştu.

Survivor All Star'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Totem düşürme oyununda ilk oyunu ünlüler takımının kadın yarışmacıları kazanırken, ikinci oyunu da gönüllüler takımının erkekleri kazanarak durumu 1-1'e getirdi.

Best of'a kalan dokunulmazlık oyununu kazanan gönüllüler takımı oldu. Oylamada adı en çok yazılan yarışmacı Birsen Bekgöz oldu ve eleme adayı olarak sürgün adasına gitti.

3/5HAFTANIN ÜÇÜNÜ DOKUNULMAZLIĞINI HANGİ TAKIM KAZANDI

HAFTANIN ÜÇÜNÜ DOKUNULMAZLIĞINI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Haftanın üçüncü ve son dokunulmazlık oyunu sona erdi. 31 Ocak akşamı yapılan oyunda ünlüler takımının kadınları ve erkekleri açık ara oyunun kazananı oldu ve Üçüncü dokunulmazlığı aldı.

4/5Survivorda dokunulmazlığı hangi takım kazandı Kim eleme adayı oldu İşte haftanın 3 ve üncü eleme adayı

Gönüllüler takımında performansa dayalı sıralamada erkeklerde Berkan, kadınlarda ise Seda dokunulmaz oldu. Ünlülerden performans birincisi Batuhan oldu.

5/5ELEME ADAYLARI KİM OLDU

ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Üçüncü eleme adayı gönüllülerden Evrim oldu. Performans birincisi Batuhan'ın seçimi ile dördüncü ve son aday Mert şeklinde açıklandı.

 

 

 

 

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#Survivor#Eleme#Aday