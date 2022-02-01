Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Kim eleme adayı oldu? İşte haftanın 3 ve 'üncü eleme adayı

Survivor All Star'da 3. haftanın 3. dokunulmazlık oyunu kıran kırana mücadelelere sahne olurken ünlüler ile gönüllüler takımından yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Geçtiğimiz iki oyunu kaybeden ünlüler takımı, bu kez kazanmak için yoğun çaba sarf etti. İşte, Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı olan yarışmacı...