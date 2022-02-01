Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Kim eleme adayı oldu? İşte haftanın 3 ve 'üncü eleme adayı

Survivor All Star'da 3. haftanın 3. dokunulmazlık oyunu kıran kırana mücadelelere sahne olurken ünlüler ile gönüllüler takımından yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Geçtiğimiz iki oyunu kaybeden ünlüler takımı, bu kez kazanmak için yoğun çaba sarf etti. İşte, Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı olan yarışmacı...
Haftanın ilk dokunulmazlığını kaybeden takımdan birinci eleme adayı olarak sürgün adasına giden kişi Barış olmuştu.
Survivor All Star'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Totem düşürme oyununda ilk oyunu ünlüler takımının kadın yarışmacıları kazanırken, ikinci oyunu da gönüllüler takımının erkekleri kazanarak durumu 1-1'e getirdi.
Best of'a kalan dokunulmazlık oyununu kazanan gönüllüler takımı oldu. Oylamada adı en çok yazılan yarışmacı Birsen Bekgöz oldu ve eleme adayı olarak sürgün adasına gitti.
Haftanın üçüncü ve son dokunulmazlık oyunu sona erdi. 31 Ocak akşamı yapılan oyunda ünlüler takımının kadınları ve erkekleri açık ara oyunun kazananı oldu ve Üçüncü dokunulmazlığı aldı.
Gönüllüler takımında performansa dayalı sıralamada erkeklerde Berkan, kadınlarda ise Seda dokunulmaz oldu. Ünlülerden performans birincisi Batuhan oldu.
Üçüncü eleme adayı gönüllülerden Evrim oldu. Performans birincisi Batuhan'ın seçimi ile dördüncü ve son aday Mert şeklinde açıklandı.