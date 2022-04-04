Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte Survivor All-Star'da yaşananlar

TV8 ekranlarının yarışma programı Survivor'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu sona erdi. Yarışmacılar yeni bir eleme adayı çıkarmamak için parkura çıktı. Ünlüler ve gönüllüler takımının nefes kesen yarışı ardından dokunulmazlığı kimin kazandığı merak konusu oldu. İşte, Survivor All-Star'da yaşananlar...
Ünlüler ve gönüllüler haftanın üçüncü dokunulmazlık yarışına çıktı.
İlk olarak kadınlar mücadelesini gönüllüler kazandı. Erkekler yarışında ise kazanan ünlüler takımı oldu.
İki takım da en iyiler turunda yarıştı. Ünlüler ve gönüllüler takımının nefes kesen yarışı ardından dokunulmazlığı gönüllüler takımı elde etti.
Survivor 2022'de son dokunulmazlık ardından kaybeden ünlüler takımı ada konseyine çıktı.
En fazla eleme adayı oyu alan Gizem haftanın 3. eleme adayı seçildi.
İki dokunulmazlık sonunda eleme adayları ünlülerden Barış, gönüllülerden de Ardahan olarak açıklanmıştı.