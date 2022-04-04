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Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte Survivor All-Star'da yaşananlar

#Survivor#Dokunulmazlık#Seoanasayfa

Survivor'da bu haftanın üçüncü eleme adayının kim olduğu araştırılıyor. Survivor 2022'de ünlüler takımı ve gönüllüler takımı arasında kıran kırana bir mücadele yaşandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımından isimler haftanın üçüncü oyununda galip gelebilmek adına kıyasıya mücadele verirken, gecenin sonunda neler olduğu merak konusu oldu. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

1/4Survivorda dokunulmazlığı hangi takım kazandı Eleme adayı kim oldu İşte Survivor All-Starda yaşananlar

TV8 ekranlarının yarışma programı Survivor'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu sona erdi. Yarışmacılar yeni bir eleme adayı çıkarmamak için parkura çıktı. Ünlüler ve gönüllüler takımının nefes kesen yarışı ardından dokunulmazlığı kimin kazandığı merak konusu oldu. İşte, Survivor All-Star'da yaşananlar...

2/4SURVİVORDA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Ünlüler ve gönüllüler haftanın üçüncü dokunulmazlık yarışına çıktı.

İlk olarak kadınlar mücadelesini gönüllüler kazandı. Erkekler yarışında ise kazanan ünlüler takımı oldu.

İki takım da en iyiler turunda yarıştı. Ünlüler ve gönüllüler takımının nefes kesen yarışı ardından dokunulmazlığı gönüllüler takımı elde etti.

3/4ELEME ADAYI KİM OLDU

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2022'de son dokunulmazlık ardından kaybeden ünlüler takımı ada konseyine çıktı.

En fazla eleme adayı oyu alan Gizem haftanın 3. eleme adayı seçildi.

4/4Survivorda dokunulmazlığı hangi takım kazandı Eleme adayı kim oldu İşte Survivor All-Starda yaşananlar

İki dokunulmazlık sonunda eleme adayları ünlülerden Barış, gönüllülerden de Ardahan olarak açıklanmıştı.

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#Survivor#Dokunulmazlık#Seoanasayfa