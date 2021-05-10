Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte 9 Mayıs Survivor eleme adayı ve oy sonucu
Survivor'da eleme adayı son bölümde belli oldu. Pazar akşamı haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesinin yaşandığı gecede, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları elenmemek için zorlu parkurda kıyasıya yarıştı. Çeyrek finale kalacak yarışmacıları belirlemede önemli olan dokunulmazlık oyununda Poyraz ve Batuhan arasında yaşanan gerginlik geceye damga vururken, dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımda bir isim gecenin sonunda eleme adayı olarak belirlendi. Peki, 9 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu? İşte, Survivor 2021 eleme adayı ve son bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan takım.
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Sıurvivor 2021'in 9 Mayıs tarihli 88. bölümünde yeni bir dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Eleme potasına girmek istemeyen kırmızı ve mavi takım yarışmacıları dokunulmazlık parkurunda engelleri aşmak için adeta canını dişine taktı. Batuhan'ın ilk eleme adayı olarak gösterildiği haftada, pazar akşamı mavi takım konseye gitti. Eleme konseyinde en çok ismi yazılan Poyraz haftanın ikinci eleme adayı oldu. Kırmızı takıma karşılık mavi takımın da konseyde uyguladığı strateji dikkat çekti.
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SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?
Dokunulmazlık parkurunda mücadele sonrası dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım ada konseyinde toplandı. İlk olarak takımlar haftanın değerlendirmesinde bulunarak, hararetli tartışmalar yaşadı. Daha sonra konseyde yarışmacılar adadan gitmesini istedikleri isimler için oylar kullandı.
Kırmızı takımın Batuhan'ı aday göstermesine karşılık mavi takım da yeni strateji uyguladı. En fazla ismi yazılan Poyraz ikinci eleme adayı oldu.
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MAVİ TAKIMDAN ŞAŞIRTAN STRATEJİ
Daha önce SMS birincisi olan Batuhan ve Poyraz böylece eleme konseyinde de karşı karşıya geldi. Kırmızı takımın oynadığı oyuna karşı plan kuran mavi takım Acun Ilıcalı'yı bile şaşırttı. Potada en çok ismi yazılan Poyraz mı Batuhan mı ya da diğer isimlerden kimin gideceği ekran başındakileri de meraklandırdı.
Salı akşamı da iki adayın potaya girmesi ile Survivor'da haftanın elemesi 12 Mayıs gecesi gerçekleşecek.
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DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Pazar akşamı haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar dokunulmazlık parkurunda mücadele verdi. Bir hafta daha adada kalmak ve hayallerini devam ettirmek isteyen yarışmacılar ilk olarak avantaj oyununda mücadele verdi. Kırmızı takım oyuna İsmail ve Aleyna Kalaycıoğlu ikilisiyle çıkarken, mavi takım tercihini Poyraz ve Ayşe'den yana kullandı. Bayrak yarışına kalan avantaj oyununun kazananı kırmızı takım oldu.
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Sonraki turda ise yarışmacılar bu kez gerçek oyunu kazanmak için mücadele verdi. Nefes kesen anların yaşandığı oyunda bazı tartışmalar yaşandı. Dora ve Batuhan arasında çıkan tartışmada Acun Ilıcalı mavi takımı uyarırken Batuhan'ın sözleri de dikkat çekti. Finalde ise kırmızı takım, 3-0 öne geçti. Mavi takımın sürdürdüğü kıyasıya mücadele ile skor 4-4 oldu. Kırmızı takımın atağı sonrası oyun farkı yeniden üçe çıktı. Skoru 10-6 yapan kırmızı takım haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanırken, mavi takım konseye gitti.
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POYRAZ VE BATUHAN ARASINDA GERGİNLİK
dokunulmazlık oyunu nefes kesen mücadelelere sahne olurken oyun sonrası Batuhan ilePoyraz arasında tansiyon tavan yaptı. Oyunu kazanan kırmızı takımdan Batuhan "Açken yazın birbirinizi diyerek" bağırdı. Buna karşılık Poyraz Batuhan'ın potaya girmesi ile ilgili mevzuyu açtı. İkili arasında başlayan gerginlik karşılıklı atışmaya dönüşürken, İsmail "Biz gereken cevabı parkurda veririz" dedi.
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Poyraz'ın karşı takıma geçmesi üzerine Acun Ilıcalı'dan mavi takıma uyarı geldi. Konseyde de gündeme gelen tartışma sonrası Acun Ilıcalı Dora ve Poyraz'ın bel altı vurduklarını söyledi. İki takım arasında uzun süredir devam eden gerginliğin hangi boyuta ulaşacağı merak konusu.