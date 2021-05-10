Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte 9 Mayıs Survivor eleme adayı ve oy sonucu

MAVİ TAKIMDAN ŞAŞIRTAN STRATEJİ Daha önce SMS birincisi olan Batuhan ve Poyraz böylece eleme konseyinde de karşı karşıya geldi. Kırmızı takımın oynadığı oyuna karşı plan kuran mavi takım Acun Ilıcalı'yı bile şaşırttı. Potada en çok ismi yazılan Poyraz mı Batuhan mı ya da diğer isimlerden kimin gideceği ekran başındakileri de meraklandırdı.



Salı akşamı da iki adayın potaya girmesi ile Survivor'da haftanın elemesi 12 Mayıs gecesi gerçekleşecek.