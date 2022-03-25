Survivor'da diskalifiye şoku... Survivor Barış diskalifiye mi olacak, elenecek mi? Acun Ilıcalı 'Üzücü bir haberim var' diyerek açıkladı!

Survivor Barış diskalifiye mi olacak? sorusu Survivor All Star'ın yayınlanan fragmanıyla akıllara geldi. Fragmanda yayınlanan ve herkesin merak ettiği anlarda Acun Ilıcalı'nın cuma akşamı bir yarışmacının Survivor'a veda ettiğini duyurması yer aldı. Survivor'da geçtiğimiz gün parkurda Barış Murat Yağcı düşerek sakatlık yaşamış konseye ise koltuk değnekleri ile gelmişti.
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'ın 59. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ünlüler ve gönüllüler takımının dokunulmazlık mücadelesi verdiği fragmanda Acun Ilıcalı kötü haberi verdi. Ilıcalı'nın şu sözleri açıkladığı görüldü;
"Survivor'da beni en çok ne üzer deseniz bir yarışmacının eleme dışında yarışmayı bırakması diyebilirim... Şimdi hepimiz için üzücü bir haberim var, bir yarışmacının Survivor'da veda etmesi..." dedi.
Cuma akşamı yayınlanacak yeni bölüm öncesi gözler Barış Murat Yağcılar'a çevrildi. 56. yeni bölümde parkura çıkan Barıi Murat Yağcı, oyun parkurunda bir anda yere yığılmıştı. Doktor kontrolüne alınan yarışmacı ardından ada konseyinde koltuk değnekleri ile oylamaya katılmıştı. Elenen yarışmacı Survivor'ın 59. bölümünde belli olacak.
Oyunculuğu maddiyat dışında manevi tatmin için yaptığını açıklayan Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir Çeşme Alaçatı'da doğmuştur ve boyu 1,99'dur. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Yağcı, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir. Aynı zamanda gastronomi alanında tahsili de bulunmaktadır.
Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynayan Yağcı, sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalmış ve bir dönem modellik yapmıştır.
Best Model of Turkey yarışmasına katıldıktan sonra birinci seçilen Barış Murat Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başarınca oyunculuk eğitimi de alıp ilk dizisi olan "Kocamın Ailesi" ile oyunculuk kariyerine başlamıştır. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandıran oyuncu, yavaş yavaş tanınmaya başlayıp son olarak "Şevkat Yerimdar" dizisinde "Bora" karakterini canlandırmıştır.