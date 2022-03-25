Survivor'da diskalifiye şoku... Survivor Barış diskalifiye mi olacak, elenecek mi? Acun Ilıcalı 'Üzücü bir haberim var' diyerek açıkladı!

SURVİVOR'DA BARIŞ DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'ın 59. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ünlüler ve gönüllüler takımının dokunulmazlık mücadelesi verdiği fragmanda Acun Ilıcalı kötü haberi verdi. Ilıcalı'nın şu sözleri açıkladığı görüldü;



"Survivor'da beni en çok ne üzer deseniz bir yarışmacının eleme dışında yarışmayı bırakması diyebilirim... Şimdi hepimiz için üzücü bir haberim var, bir yarışmacının Survivor'da veda etmesi..." dedi.