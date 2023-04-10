Survivor'da diskalifiye! Kim elendi? Acun Ilıcalı çok sert konuştu: 'Böylesini görmedim, arkadaşlarınla vedalaşmadan ve meşaleni alamadan çıkabilirsin!'

Survivor'da yeni bölüm fragmanı sezonun en önemli olayına imza attı. Şimdiden merak konusu olan açıklamanın ardından Acun Ilıcalı'nın tepkisi ise çok sert oldu. Daha önce böyle bişey görmediğini belirten Ilıcalı, elenen ismin arkadaşları ile bile vedalaşmasına izin vermedi. Hatta bir Survivor klasiği olan elenen yarışmacının meşalesine alıp gitmesi rutinini bile yaptırmadığı görülen Acun Ilıcalı sözlerini, o arkandaki meşaleyi almadan gidebilirsin, teşekkürler renk kattın diyerek yarışmacıyı Survivor'dan diskalifiye ettiği görülüyor.