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Survivor'da diskalifiye! Kim elendi? Acun Ilıcalı çok sert konuştu: 'Böylesini görmedim, arkadaşlarınla vedalaşmadan ve meşaleni alamadan çıkabilirsin!'

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#Survivor#Kim Elendi#Diskalifiye
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2023 12:02

Dün akşam Survivor'ın son bölümü ekranlara gelirken eğlenceli bir yarışmanın ardından yarışmacılar diğer günlerden farklı olarak daha keyifli eleme potasına gitmişlerdi. Yayın eleme konseyi ile sonlarınken, ertesi gün fragmanı ortalığı karıştırdı. Acun Ilıcalı'nın çok sert sözlerle eleştridiği yarışmacıyı diskalifiye ettiği ve bunu konseyde arkadaşları ile bile vedalaşmasına izin vermeyerek yaptığı görülüyor. Elenen ismin kim olduğu açıklanmazken, kameranın o anlarda gösterdiği isimlerin hangisinin diskalifiye olduğu ise merak konusu. Peki Survivor'da kim diskalifiye olarak yarışmadan elendi? İşte bu akşam yayınlanacak bölüm öncesinde ekranlara gelen fragman

1/3Survivorda diskalifiye Kim elendi Acun Ilıcalı çok sert konuştu: Böylesini görmedim, arkadaşlarınla vedalaşmadan ve meşaleni alamadan çıkabilirsin

Survivor'da yeni bölüm fragmanı sezonun en önemli olayına imza attı. Şimdiden merak konusu olan açıklamanın ardından Acun Ilıcalı'nın tepkisi ise çok sert oldu. Daha önce böyle bişey görmediğini belirten Ilıcalı, elenen ismin arkadaşları ile bile vedalaşmasına izin vermedi. Hatta bir Survivor klasiği olan elenen yarışmacının meşalesine alıp gitmesi rutinini bile yaptırmadığı görülen Acun Ilıcalı sözlerini, o arkandaki meşaleyi almadan gidebilirsin, teşekkürler renk kattın diyerek yarışmacıyı Survivor'dan diskalifiye ettiği görülüyor.

2/3Survivorda diskalifiye Kim elendi Acun Ilıcalı çok sert konuştu: Böylesini görmedim, arkadaşlarınla vedalaşmadan ve meşaleni alamadan çıkabilirsin

Yayınlanan yeni bölüm fragmanında ekranlara gelen bu görüntülerin ardından kameranın o anlarda gösterdiği yarışmacıların ise dehşet içinde konuyu dinlediği fakat hangi yarışmacının bu sözlerin bu sözlerin muhattabı olduğu gösterilmiyor.

3/3Survivorda diskalifiye Kim elendi Acun Ilıcalı çok sert konuştu: Böylesini görmedim, arkadaşlarınla vedalaşmadan ve meşaleni alamadan çıkabilirsin

Sosyal medyada bir çok ismin diskalifiye edildiği iddia edilirken bu isimler arasında öne çıkan üç isim Aziz, Eruğ ve Asena olarak tahmin ediliyor. Bu tahminde yarışmanın sıkı takipçileri Acun Ilıcalı'nın baktığı yön olarak mavi takıma doğru konuştuğu ve bu yüzden Halil, Ertuğ ve Aziz gibi isimlerin diskalifiye olmuş olabileceği iddia ediliyor.

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#Survivor#Kim Elendi#Diskalifiye