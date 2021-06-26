Survivor'da büyük ödül ne? Survivor birincisi ne kadar kazandı? İşte ayrıntılar
Survivor'da şampiyon bu akşam belli oldu. Ocak ayında Dominik Cumhuriyeti'nde başlayan ve yaklaşık altı ay süren mücadele sonunda final koltuğuna oturan iki isimden İsmail, ipi göğüsledi ve yarışmayı şampiyon olarak noktaladı. Peki, Survivor'da büyük ödül ne? Survivor birincisi ne kadar kazandı?
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Kıran kırana yaşanan mücadeleler sonrasında Survivor'da bir sezon daha geride kaldı. Survivor 2021 finalistleri İsmail Balaban ile Poyraz arasında 25 Haziran Cuma büyük finalinde yapılan oylama sonucunda kazanan İsmail oldu. Bu gelişme sonrası şampiyonun ne kadar kazandığı merak konusu oldu. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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ŞAMPİYON İSMAİL BALABAN
Ünlüler takımından İsmail Balaban ile Gönüllüler takımından Yiğit Poyraz, yarı finalde yapılan elemeler sonrasında finale kalmayı başaran iki yarışmacı olmuştu.
Oylama sonucunda Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban oldu.
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BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR?
Bu yıl birinci olan ismin kazanacağı para ödülü henüz açıklanmadı.
Survivor 2021'de şampiyon olan isim büyük ödülün de sahibi olacak. Survivor 2020'de şampiyon olan isim 500 bin TL kazanmıştı.
Büyük ödüle dair bilgiler netleşince haberimizde yer vereceğiz.