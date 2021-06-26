Survivor'da büyük ödül ne? Survivor birincisi ne kadar kazandı? İşte ayrıntılar

Kıran kırana yaşanan mücadeleler sonrasında Survivor'da bir sezon daha geride kaldı. Survivor 2021 finalistleri İsmail Balaban ile Poyraz arasında 25 Haziran Cuma büyük finalinde yapılan oylama sonucunda kazanan İsmail oldu. Bu gelişme sonrası şampiyonun ne kadar kazandığı merak konusu oldu. İşte, konuya dair ayrıntılar...