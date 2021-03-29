Survivor'da büyük buluşma gerçekleşti! Birleşme partisine damga vurdu

JASON'DAN GÜLDÜREN DİYALOG Survivor'da dev bir organizasyona imza atan Acun Medya, Jason Derulo'yu sahneye çıkardı. Jason Derulo konserden sonra yarışmacılarla bir araya geldi. Dominik'te olmaktan çok mutlu olduğunu dile getiren dünyaca ünlü yıldız "Çocukluğumdan beri izlediğim bir şov ve insanlar bedenleriyle böyle inanılmaz şeyler yaptığında hep etkileniyorum" dedi.