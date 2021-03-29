Survivor'da büyük buluşma gerçekleşti! Birleşme partisine damga vurdu
Merakla beklenen Survivor 2021 birleşme partisi dün akşam ekrana geldi. Dünyaca ünlü yıldız Jason Derulo'nun sahne aldığı gecede Ünlüler ve Gönüllüler şarkı yarışmasında performanslarını sergiledi. Birinci olanın seneye 3 yakınıyla Dominik'e geleceği yarışmada kazanan belli oldu. Öte yandan ünlü yıldız Jason Derulo'un sorusu güldürdü.
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Survivor birleşme partisinde yarışmacılar eğlenceli anlar yaşadı. Önce yemek yiyen ekip daha sonra Yunan takımından yarışmacılarla bir araya geldi. Daha sonra birleşme partisinin klasikleşen şarkı yarışmasında Ünlüler ve Gönüllüler performanslarını sergiledi. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "İddialara göre gelmiş geçmiş en iyi sesler bu Survivor'da buluşmuş" dedi.
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ALEYNA BİRİNCİ OLDU
Yarışmacılar performanslarını sergilemeden önce Acun Ilıcalı bu senenin ödülünü açıkladı. Kazanan seneye 3 yakınıyla birlikte Dominik'e gelecek. Yarışmacılardan en dikkat çeken İsmail Balaban, Dora, İlayda Şeker ve Aleyna Kalayçıoğlu oldu.
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Performanslardan sonra kazanan yarışmacı Aleyna Kalaycıoğlu oldu. Sesiyle geceye damga vuran Aleyna, sosyal medyanın da gündemine oturdu.
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JASON'DAN GÜLDÜREN DİYALOG
Survivor'da dev bir organizasyona imza atan Acun Medya, Jason Derulo'yu sahneye çıkardı. Jason Derulo konserden sonra yarışmacılarla bir araya geldi. Dominik'te olmaktan çok mutlu olduğunu dile getiren dünyaca ünlü yıldız "Çocukluğumdan beri izlediğim bir şov ve insanlar bedenleriyle böyle inanılmaz şeyler yaptığında hep etkileniyorum" dedi.
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Yarışmacılara, en çok zorlandıkları şeyi soran Derulo, açlık yanıtını aldı. 'Lavaboya nereye gidiyorsunuz' sorusunu yönelten ünlü yıldız ve yarışmacılar arasında güldüren diyalog yaşandı.
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Aleyna'dan "Her yere ormana gidiyoruz" yanıtını alan Derulo, "Peki sizce normal hayatınızı değiştirecek mi, lavaboya gittiğinizde ve birinin evine gittiğinizde lavaboyu kullandığınızda 'Özür dilerim Survivor'da kaldı" dersiniz" dedi. Melis ise 'Sifonu unuttuk' açıklamasıyla herkesi güldürdü. Çocukluk anısını da anlatan Derulo yarışmacılara iyi şanslar dileyerek ayrıldı.
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ESKİ YARIŞMACILAR SURVİVOR'DA
Birleşme partisinin etkileri bugün de devam edecek. Geçtiğimiz yıllarda Survivor'da yarışan isimler bu sene Anlat Bakalım oyunuyla ekranlarda boy gösterecek. Eğlenceli anların sahne aldığı oyundan görüntüler de yayınlandı. Gönüllüler ve eski yarışmacılar arasında yaşanan eğlenceli anlar izleyenleri heyecanlandırdı.