Survivor'da dün akşam kim elendi? SMS oyları ile gelen sonuç herkesi şaşırttı... İşte adaya veda eden isim

Survivor adasında dokunulmazlık heyecanı üçüncü oyunla devam etti. İlk iki oyunun kazananı gönüllüler takımı olmuştu. Kıran kırana mücadelenin hız kesmeden devam ettiği Survivor All Star'da dün akşam bir de eleme heyecanı vardı. Birleşme partisine adım adım yaklaşılan yarışmada, bir isim hayallerine ve adaya veda etti. Mert, Barış, Atakan ve Evrim'in yer aldığı eleme potasından kimin elendiğini Acun Ilıcalı gecenin sonunda açıkladı. Bu hafta Survivor'da elenen ve hayallerine veda eden isim Mert oldu.
TV8 ekranlarının yarışma programı Survivor'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu sona erdi. Yarışmacılar yeni bir eleme adayı çıkarmamak için parkura çıktı. Ünlüler ve gönüllüler takımının nefes kesen yarışı ardından dokunulmazlığı kazanan belli oldu.
Ünlüler ve gönüllüler haftanın üçüncü dokunulmazlık yarışına çıktı. İki takımı da zorlayan parkuru kazanan taraf ise aynı zamanda ödülün de sahibi de oldu.
Ünlüler ve gönüllüler takımının nefes kesen yarışı ardından dokunulmazlığı ünlüler takımı elde etti.
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Dokunulmazlık oyununda en başarılı performansı sergileyen Merve'ye, sunucu Murat Ceylan tarafından haftanın son Survivor dokunulmazlık sembolü takdim edildi.
Survivor 2022'de dokunulmazlık oyununun ardından kaybeden gönüllüler takımı ada konseyine çıktı.
Konseyde en fazla oyu alan Evrim Keklik haftanın 3. eleme adayı seçildi.
Nagihan ise dördüncü eleme adayı olarak Atakan'ın ismini verdi.
Mert, Barış, Atakan ve Evrim'in yer aldığı eleme potasından kimin elendiğini Acun Ilıcalı gecenin sonunda açıkladı.
Bu hafta elenen ve hayallerine veda eden isim Mert oldu.
29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğan Mert Öcal, "Best Model of Turkey" seçildikten sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı.
Daha sonra "Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz" gibi çeşitli dizilerde rol aldı.
Yurtdışında ve yurtiçinde birçok katalog ve defilede yer alan Öcal, en son "Arka Sokaklar" dizisinde "Tarık" rolü ile izleyici karşısına çıktı. 2020 Survivor yarışmasının Ünlüler takımında yer alan Mert Öcal, yarışta uzun süre kalmayı başardı. Öcal final göremeden yarışmaya veda etti.