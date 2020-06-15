Survivor'da bir ilk! Acun Ilıcalı'dan önemli karar

"OYUNLARI YAVAŞLATACAĞIZ" Acun Ilıcalı, bunun için parkurda belli noktalarda yarışmacıları frenlemek gerektiğini söyledi. Acun Ilıcalı "Bizim için sizin sağlığınız her şeyden çok daha değerli. Belli noktalarda oyunları yavaşlatacağız" dedi. Ilıcalı bunun için acil bir şekilde önlemleri arttıracaklarını da söyledi.