Survivor'da bir ilk! Acun Ilıcalı'dan önemli karar
Dün akşam yayınlanan Survivor oyununda dokunulmazlık heyecanı yaşandı. İlk dokunulmazlığı kaybeden mavi takım, ikinci dokunulmazlıkta kırımızı takıma bir kez daha mağlup oldu. Survivor'da üst üste iki dokunulmazlık kaybeden mavi takım yarışmacıları ada konseyinde büyük bir sürpriz yaşadı. İşte Survivor'da yaşananlar...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Survivor'da ikinci dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti. Cemal Can'ın kaptanlığını yaptığı kırmızı takım 10 - 8 skorla ikinci kez dokunulmazlık oyununu kazandı. Konseye giden mavi takımda Elif dışında herkes eleme potasına girdi.
2
Abone Ol
ELİF SURVİVOR'A DEVAM EDEBİLECEK Mİ
Survivor 2020'nin ilk çeyrek finalisti olan Elif, geçtiğimiz gün dokunulmazlık oyununda sakatlandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Elif Yıldırım Gören'in sağlık durumu netlik kazandı. Elif'in Survivor'da devam edip etmeyeceğini Acun Ilıcalı açıkladı.
3
Abone Ol
Survivor 2020'nin başarılı yarışmacılarından olan Elif Yıldırım Gören, geçtiğimiz gün dokunulmazlık oyunu sırasında, hızla girdiği havuza çarparak boynundan sakatlandı.
4
Abone Ol
Doktor Metin Kuş'un müdahale ettiği Elif, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Elif, son oyunda takım arkadaşlarının yanında yer alamadı. Acun Ilıcalı ise Survivor'un 14 Haziran Pazar ekrana gelen son bölümünde Elif'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
5
Abone Ol
Survivor'da bir ilk! Acun Ilıcalı'dan önemli karar
6
Abone Ol
Survivor 2020'de oyun sırasında Nisa ve Elif'in yaşadığı sakatlıkların ardından Acun Ilıcalı flaş bir karar aldı. Acun Ilıcalı, Survivor'daki oyunlar için aldıkları kararı açıkladı. Survivor 2020'de dokunulmazlık oyunu sırasında Nisa 3 metrelik parkurdan aşağıya düşerek herkesi korkuttu. Survivor'ın başarılı yarışmacısı Elif ise aynı oyunda havuza atladığı sırada boynunu çarparak sakatlandı.
7
Abone Ol
Nisa'nın ciddi bir durumu bulunmazken, Elif ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Survivor'da üst üste yaşanan talihsiz olayların ardından ise Acun Ilıcalı yeni bir karar aldı. Survivor ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, acil bir toplantı kararı aldıklarını ve oyunların hızının düşürülmesi ile ilgili bazı kararlar alınacağını söyledi.
8
Abone Ol
"OYUNLARI YAVAŞLATACAĞIZ"
Acun Ilıcalı, bunun için parkurda belli noktalarda yarışmacıları frenlemek gerektiğini söyledi. Acun Ilıcalı "Bizim için sizin sağlığınız her şeyden çok daha değerli. Belli noktalarda oyunları yavaşlatacağız" dedi. Ilıcalı bunun için acil bir şekilde önlemleri arttıracaklarını da söyledi.
9
Abone Ol
"ELİF SURVIVOR'A DEVAM EDEBİLECEK"
Ilıcalı, Survivor Elif'in MR sonuçları ve raporlarının Doktor Metin Kuş tarafından İstanbul'da uygun gördüğü doktorlarla paylaşıldığını açıkladı. Elif hakkında doktorların karar verdiklerini söyleyen Acun Ilıcalı, "Doktor Metin Kuş sonuçları aldı.
10
Abone Ol
Sakatlık boyunda olduğu için doktorlar her detaya baktı. Elif'in durumu iyi ve Survivor'a devam edebilecek. Yarın kendisini yanınıza yollayacağız. Mavi takım yarışmacısı Elif yarınki oyunda oynayabilecek durumda. Kendisine büyük geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
11
Abone Ol
ÇEYREK FİNALE KİMLER KALDI
Survivor 2020'De çeyrek finale kalmayı garantileyen yarışmacılar belli olmaya başladı. İlk olarak geçen hafta yapılan sembol finalini kazanan Elif, Survivor’da çeyrek finale kalmayı başaran ilk yarışmacı olmuştu.
12
Abone Ol
Son dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takımın yarışmacıları Berkan, Barış, Nisa ve Cemal Can, bu hafta elenme potasına girmediği için çeyrek finale kaldı. Mavi takımdan Ardahan, Yasin, Sercan ve Evrim arasından bir kişi, Salı günü yapılacak konseyde SMS sıralamasına göre yarışmaya veda edecek. Ve son sekize kalan üç yarışmacı daha böylece belli olacak.