Survivor'da beklenmedik gerilim... Oyun sonrası sesler yükseldi!

'İÇİMDEKİ KÖTÜ ERSİN'İ ÇIKARMAK İSTEMİYORUM' Oyun sonrası seramonide Acun Ilıcalı'nın sorularını yanıtlayan Ersin Korkut şunları söyledi:



"Bizim takımda genel olarak bir negatiflik var. İsim vermek istemiyorum ama... Sonra bizim yufka yürekli kadınlarımız üzülüyor. Ben de sinirleniyorum ama kendimi sakinleştiriyorum. Oyun kaybedince, aç kalınca içimdeki kötü Ersin çıkmasın diye uğraşıyorum"