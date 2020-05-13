Survivor'da ağlatan veda: Acun Ilıcalı açıklama yaparken zorladı, Ersin Korkut elendi!

Ünlüler ile Gönüllüler'in kıyasıya mücadele ettiği Survivor'da dün akşam eleme heyecanı vardı. Mert ve Berkan'ın aday olduğu geceye, Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklama ve yarışmacıların gözyaşları damga vurdu.
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Her iki takımı da konseye çağıran Ilıcalı, "Benim açımdan da üzüntü verecek bir konuya gelmem gerekiyor. Açıkcası çok haber vermemiz gerekiyor. Çok güzel haberler verdik. Yarışmacılarımızın doğacak bebekleriyle bile güzel haberler verdiğimizi hatırlıyorum. Ama bu sefer iyi bir haber veremeyeceğim. Konu bir yarışmacımızı ilgilendiriyor. Ama bütün yarışmacılarımızın üzüleceğinden şüphem yok. Bahsettiğim yarışmacı maalesef Ersin” dedi.
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'ALDIĞIMIZ HABER BİZİM İÇİN ŞOK OLDU'
Acun Ilıcalı zorunlu diskaliyife kararını ise şu sözlerle açıkladı:
"Ersin bu sene Survivor'da olağanüstü performans sergiledi. Hiç beklemiyordum. Defalarca beni şaşırttı. Parkurlarda olağanüstü başarı, onun dışında takım için tam bir abi. Karşı takıma gösterdiği saygı... düşündüğüm zaman gerçekten Ersin'in Survivor hayatı önümden geçiyor ve açıkcası bu senenin en güzel sürpriziydi bizim için. Bugün aldığımız bir haber bizim için şok oldu."
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'2 KERE ÇEKİM ERTELEDİK'
"Dikkat ederseniz bu konseyin çekimini iki kere erteledik. Normal çekimi yapamadık. Çünkü beklemek istedik ama şunu anladık ki, açıklamak zorundayız. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz günlerde Ersin futbol oyununda bir sakatlık geçirdi. Buradaki ilk belirti bizim için yarışmacının 'ben koşamıyorum, yürüyemiyorum' demesi. Ersin'de böyle bir belirti olmayınca biz çok iyimser baktık olaya."
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'OLAYA İYİMSER BAKTIK'
"Dikkat ederseniz bu konseyin çekimini iki kere erteledik. Normal çekimi yapamadık. Çünkü beklemek istedik ama şunu anladık ki, açıklamak zorundayız. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz günlerde Ersin futbol oyununda bir sakatlık geçirdi. Buradaki ilk belirti bizim için yarışmacının 'ben koşamıyorum, yürüyemiyorum' demesi. Ersin'de böyle bir belirti olmayınca biz çok iyimser baktık olaya."
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'BEKLEMEDİĞİMİZ BİR TEŞHİS'
"Ancak ilerleyen günlerde Ersin'in koşmasında zorlanmalar başladı. Bunun üstüne doktorumuz Ulaş 'MR istiyorum' dedi ve dün Ersin MR'a gitti. Çıkan sonucu İstanbul'a gönderdik ve İstanbul'dan hiç ama hiç beklemediğimiz bir teşhis geldi. Doktorumuz Metin Kuş, bu konularda tabii ki danışıyor, konuşuyor ve sonra bizimle irtibata geçiyor. Yaptığı kontroller sonucunda çok ama çok üzülerek açıklamam gerekiyor ki; verdiği karara göre Ersin bundan sonra Survivor'a devam edemeyecek."
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'ÖYLE BİR ÜZÜLDÜM Kİ...'
Acun Ilıcalı, üzüntüsünü "Çok sevdiğim beni hayran bırakan bir yarışmacım veda etmek zorunda. Açık söyleyeyim bu sezon Survivor'da benim için en beklenmedik veda oldu. Belki de en üzüldüğüm veda diyebiliriz. Kelime bulamıyorum, öyle bir üzüldüm ki anlatamıyorum... Bu kadar güzeliğin üstüne Survivor böyle bitmemeliydi." sözleriyle dile getirdi.
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ELİF: BENİ O AYAĞA KALDIRDI
Ersin'in takım arkadaşı Elif sürpriz vedanın ardından "Konseyden hiçbir zaman hoşlanmadım. Bugün gerçekten çok çok fazla üzüldüm. Burada mücadele ederken düştüğüm çok zamanlar oldu. Ailemi hissederek tekrar ayağa kalkmaya çalıştım. Bu zorlu şartlarda hayatımı kolaylaştıran, hayat okulundan dersler çıkarmamı sağlayan ve gerçekten bizi koruyan kollayan, her türlü hakkımızı savunan bir abimiz vardı. Biz onunla yola çıkmıştık. Çok fazla emeği var bizde. Çok zorlanacağım. Hakkında hayırlısı diliyorum Ersin Abimin. Onu çok özleyeceğim" dedi.
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AYCAN: GECELERİ ÜSTÜMÜ ÖRTERDİ
Aycan ise "Survivor Aycan “Ersin abi adada yani kampta her şeyimizdi. Gerçekten her şeyimize sahip çıkıyordu. Akşamları üstüm açıkken bile hep üstümü örten biri olduğunu biliyordum. O da hep Ersin abiydi." dedi.