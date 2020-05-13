Survivor'da ağlatan veda: Acun Ilıcalı açıklama yaparken zorladı, Ersin Korkut elendi!

ELİF: BENİ O AYAĞA KALDIRDI Ersin'in takım arkadaşı Elif sürpriz vedanın ardından "Konseyden hiçbir zaman hoşlanmadım. Bugün gerçekten çok çok fazla üzüldüm. Burada mücadele ederken düştüğüm çok zamanlar oldu. Ailemi hissederek tekrar ayağa kalkmaya çalıştım. Bu zorlu şartlarda hayatımı kolaylaştıran, hayat okulundan dersler çıkarmamı sağlayan ve gerçekten bizi koruyan kollayan, her türlü hakkımızı savunan bir abimiz vardı. Biz onunla yola çıkmıştık. Çok fazla emeği var bizde. Çok zorlanacağım. Hakkında hayırlısı diliyorum Ersin Abimin. Onu çok özleyeceğim" dedi.