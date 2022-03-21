Survivor'da adaya veda eden isim SMS oyları ile belli oldu... Mert, Evrim, Atakan ve Barış'ın olduğu pota, sürpriz eleme ile son buldu

Survivor adasında dokunulmazlık heyecanı üçüncü oyunla devam etti. İlk iki oyunun kazananı gönüllüler takımı olmuştu. Kıran kırana mücadelenin hız kesmeden devam ettiği Survivor All Star'da dün akşam bir de eleme heyecanı vardı. Birleşme partisine adım adım yaklaşılan yarışmada, bir isim hayallerine ve adaya veda etti. Mert, Barış, Atakan ve Evrim'in yer aldığı eleme potasından kimin elendiğini Acun Ilıcalı gecenin sonunda açıkladı. Bu hafta Survivor'da elenen ve hayallerine veda eden isim Mert oldu.