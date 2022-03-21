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Survivor'da adaya veda eden isim SMS oyları ile belli oldu... Mert, Evrim, Atakan ve Barış'ın olduğu pota, sürpriz eleme ile son buldu

#Survivor#Eleme#Survivor All Star

Survivor'da kimin elendiği merak konusu haline geldi. Survivor'da her hafta belirli günlerde eleme yapılıyor. İzleyiciler gönüllüler takımı ve ünlüler takımı arasındaki mücadeleleri heyecanla takip ediyorlar. Dün akşam birleşme partisine kısa bir süre kala rekabetin dozunun arttığı yarışmada, haftanın üçüncü ve son dokunulmazlık oyunu için kıran kırana bir mücadele gerçekleşti. Gönüllüler takımından Seda ve Hikmet dokunulmaz olurken, ünlüler takımından Nagihan ve Batuhan birinci oldu. Peki, Survivor'da kim elendi?

1/7Survivorda adaya veda eden isim SMS oyları ile belli oldu... Mert, Evrim, Atakan ve Barışın olduğu pota, sürpriz eleme ile son buldu

Survivor adasında dokunulmazlık heyecanı üçüncü oyunla devam etti. İlk iki oyunun kazananı gönüllüler takımı olmuştu. Kıran kırana mücadelenin hız kesmeden devam ettiği Survivor All Star'da dün akşam bir de eleme heyecanı vardı. Birleşme partisine adım adım yaklaşılan yarışmada, bir isim hayallerine ve adaya veda etti. Mert, Barış, Atakan ve Evrim'in yer aldığı eleme potasından kimin elendiğini Acun Ilıcalı gecenin sonunda açıkladı. Bu hafta Survivor'da elenen ve hayallerine veda eden isim Mert oldu.

2/7Survivorda adaya veda eden isim SMS oyları ile belli oldu... Mert, Evrim, Atakan ve Barışın olduğu pota, sürpriz eleme ile son buldu

TV8 ekranlarının yarışma programı Survivor'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu sona erdi. Yarışmacılar yeni bir eleme adayı çıkarmamak için parkura çıktı. Ünlüler ve gönüllüler takımının nefes kesen yarışı ardından dokunulmazlığı kazanan belli oldu.

3/7DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI

DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Ünlüler ve gönüllüler haftanın üçüncü dokunulmazlık yarışına çıktı. İki takımı da zorlayan parkuru kazanan taraf ise aynı zamanda ödülün de sahibi de oldu.

Ünlüler ve gönüllüler takımının nefes kesen yarışı ardından dokunulmazlığı ünlüler takımı elde etti.


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4/7SURVİVOR DOKUNULMAZLIK SEMBOLÜNÜ KİM ALDI

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK SEMBOLÜNÜ KİM ALDI?

Dokunulmazlık oyununda en başarılı performansı sergileyen Merve'ye, sunucu Murat Ceylan tarafından haftanın son Survivor dokunulmazlık sembolü takdim edildi.

5/7ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor 2022'de dokunulmazlık oyununun ardından kaybeden gönüllüler takımı ada konseyine çıktı.

Konseyde en fazla oyu alan Evrim Keklik haftanın 3. eleme adayı seçildi.

Nagihan ise dördüncü eleme adayı olarak Atakan'ın ismini verdi.

6/7SURVİVORDA BU AKŞAM KİM ELENDİ

SURVİVOR'DA BU AKŞAM KİM ELENDİ?

Mert, Barış, Atakan ve Evrim'in yer aldığı eleme potasından kimin elendiğini Acun Ilıcalı gecenin sonunda açıkladı.

Bu hafta elenen ve hayallerine veda eden isim Mert oldu.

7/7SURVİVORDAN ELENEN MERT ÖCAL KİMDİR

SURVİVOR'DAN ELENEN MERT ÖCAL KİMDİR?

29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğan Mert Öcal, "Best Model of Turkey" seçildikten sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı.

Daha sonra "Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz" gibi çeşitli dizilerde rol aldı.

Yurtdışında ve yurtiçinde birçok katalog ve defilede yer alan Öcal, en son "Arka Sokaklar" dizisinde "Tarık" rolü ile izleyici karşısına çıktı. 2020 Survivor yarışmasının Ünlüler takımında yer alan Mert Öcal, yarışta uzun süre kalmayı başardı. Öcal final göremeden yarışmaya veda etti.

 

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#Survivor#Eleme#Survivor All Star