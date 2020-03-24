Survivor'da acil durum konseyi toplayan Acun Ilıcalı'dan korona açıklaması... Gözyaşları sel oldu!

AİLELERİNİZ İYİ " Gereksiz bir heyecan yapmanıza gerek yok. Sadece alınan bazı önlemler var. Bu önlemleri benim size aktarmam gerekiyor. Bu önlemler tamamen siz Survivor'a girdiğiniz günlerde Çin'de başlayan corona hastalığı ile ilgili. Bazı bilgiler vereceğim size, bunları bilmeniz gerekiyor. Bir kez daha altını çizerek söylüyorum: herhangi bir yarışmacımızın ailesinden herhangi biri yada tanıdığı herhangi birinin böyle bir problemi yok."