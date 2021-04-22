Survivor’da acil durum konseyi! Survivor’dan kim elenecek?

MERVE AYDIN MI ELENECEK? Oyunda talihsiz bir kaza yaşayan Merve Aydın'ın durumu ile ilgili Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Merve ile ilgili sıkıntımız var. Burnunda parçalı kırık olmasından dolayı Metin Abi'nin İstanbul'la bir kez daha görüşmesi gerekiyor." dedi.