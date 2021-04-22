Survivor’da acil durum konseyi! Survivor’dan kim elenecek?
Survivor’ın yeni bölüm fragmanı akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Her hafta yeni bölümleri ile ekrana gelen yarışmanın yeni bölüm fragmanında acil durum konseyi toplanıyor. Acun Ilıcalı açıklamasında bir kişinin yarışmadan ayrılacağını duyurdu. Peki, Survivor’dan kim elenecek? İşte yeni bölüm fragmanı
Survivor’dan kimin eleneceği, yeni bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından gündemde yer alıyor. Yarışmanın yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı, ‘Bugün itibari ile bir yarışmacımız Survivor’dan ayrılmak zorunda’ diyor. İşte yeni bölüm fragmanı ve ve sakatlığı devam eden Merve Aydın'ın son sağlık durumu
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