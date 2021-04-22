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Televizyon
Haber Giriş: 22 Nisan 2021 - 10:37 | 

Survivor’da acil durum konseyi! Survivor’dan kim elenecek?

Survivor’ın yeni bölüm fragmanı akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Her hafta yeni bölümleri ile ekrana gelen yarışmanın yeni bölüm fragmanında acil durum konseyi toplanıyor. Acun Ilıcalı açıklamasında bir kişinin yarışmadan ayrılacağını duyurdu. Peki, Survivor’dan kim elenecek? İşte yeni bölüm fragmanı

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Survivor’dan kimin eleneceği, yeni bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından gündemde yer alıyor. Yarışmanın yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı, ‘Bugün itibari ile bir yarışmacımız Survivor’dan ayrılmak zorunda’ diyor. İşte yeni bölüm fragmanı ve ve sakatlığı devam eden Merve Aydın'ın son sağlık durumu

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SURVİVOR’DA KİM ELENECEK?

Survivor’ın yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı, ‘Survivor’da acil durum konseyine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün itibari ile bir yarışmacımız Survivor’dan ayrılmak zorunda’ diyor. Fragmanda İlayda ve Aleyna Kalaycıoğlu’nun gözyaşlarına boğulduğu görülüyor.

3MERVE AYDIN MI ELENECEK

MERVE AYDIN MI ELENECEK?

Oyunda talihsiz bir kaza yaşayan Merve Aydın'ın durumu ile ilgili Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Merve ile ilgili sıkıntımız var. Burnunda parçalı kırık olmasından dolayı Metin Abi'nin İstanbul'la bir kez daha görüşmesi gerekiyor." dedi.

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