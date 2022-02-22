Survivor Yasin ne ceza aldı diskalifiye mi oldu? Survivor'da acil durum konseyi toplandı! Yasin Hikmet kavgasına şoke eden yaptırım

Çekimleri Dominik Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen “Survivor All Star"ın son bölümünde Yasin ve Hikmet kavgası konseyde ele alındı. Yarışmanın yayınlanan son bölümünde Acun Ilıcalı acil durum konseyini topladı. Kavga görüntüleri ile ilgili 1 saatlik bir toplantı yaptıklarını ifade eden Ilıcalı Yasin'in sürgün adasından gelmiş olmasından dolayı diskalifiye olmayacağını ancak Survivor tarihinin en yüksek yaptırımının uygulanacağını söyledi.
Survivor'da acil durum konseyini bu sezon ilk defa toplayan Acun Ilıcalı, şu açıklamalarda bulundu:
Hiç aklımıza gelmeyen tahmin etmediğimiz bir durum. Bundan on kat daha ağır konseyler gördük. Ancak Yasin konseyin bitmesinden sonra, ekibin bir kısmı konseyi terk etmesinden sonra yerinden kalkıp Hikmet'in yanına girip önce kötü söz söylenip sonra saldırı girişimi gerçekleştirdi. Benim gördüğüm bunlar." dedi.
Biz bu konuyla ilgili bir saatten fazladır toplantıdaydık. Bunları söylemek için sizi topladık. Yasin senin gösterdiğin sebeplerin bizim tarafımızda hiçbir karşılığı yok. Senin gösterdiğin sebepler 15'er yarışmacının hemen hemen hepsinin yaşadığı sebepler. Özel hiçbir şey yaşamadın. Dediğin girdi sürgün adasından geldin. Bu lafları farklı anlayıp konsey sonrası Hikmet'e saldırdın. Anlık bir olay da söz konusu değil... Seninki apaçık konsey sonrası Hikmet'e gidip önce sözlü sonra da fiziki saldırı. Olayı böyle değerlendirdiğimiz zaman benim her zaman söylediğim bir şey var yarışmacı kaybetmemek için her zaman şartları zorladım. Ne kadar zorlarım'ın limiti de tam senin geldiğin yer. Bu açıdan baktığımız zaman önümüzde alternatif olarak seni diskalifiye etmek duruyor...
Kendi aramızda yaklaşık 1 saat konuştuk. Sürgün adasından gelmenin senin en zayıf noktanda olduğunu düşünmemize rağmen bu yaptığın hareketinle Survivor'dan bağdaşmaması... Senin sürgünden gelmenden dolayı diskalifiye edilmemen ancak Survivor tarihinde en yüksek cezalarından birini görmen bize seçenek olarak gözüküyor. Bu agresiflikte devam edersen seni mutlaka eleyeceğiz. Ancak kaldığında da çok uzun süre ödüllerle buluşamayacaksın. Aldığımız karar gereği Yasin tam 6 ödülden mahrum kalacaksın. 12 ödül yapar, kaldırabilir misin? Bunları iyi düşün. Agresif tavırlar istemiyoruz. Bundan sonra çeyreğini yaparsan seni anında eleyeceğiz.
Hikmet'e gelince.... Senin davranış şeklin ne olursa olsun bizim için cevapsız kalmamalı. Seni haklı bulmama rağmen yaptığın fiziki hareketlerin yaptırımı olması lazım. Sen de 2 ödülden mahrum kalacaksın. Bunun sebebi o sırada Seda'nın senin hareketlerinden darbe alması. Onun dışında Adem'in darbe alması ve fiziki olarak olayı çok fazla yükseltmen.
Acil durum konseyinde Acun Ilıcalı yaptırım kararını açıklamadan önce kavgaya karışan yarışmacılara söz hakkı verdi. İlk olarak söz alan Yasin şunları söyledi;
SMS durumundayken bir arkadaşımın çıkıp üzerine iftira atması ve beni kötü duruma düşürmesi benim kaldırabileceğim bir şey değil. Birinin kalkıp yapmadığın bir şey ile itham etmesi.. O an çok sinirliydim. Öncelikle sizlerden ondan sonra Hikmet'ten kendi ailemden Türk halkından özür dilerim böyle bir şey gördükleri için. dedi.
Acun Ilıcalı'nın hangi iftiraya dayanamadığını sorması üzerine Yasin, "Benim erzağı paylaşmadığım iftirası" diyerek yanıt verdi. Olaya sinirlendiğini dile getiren Yasin, SMS oylaması esnasında Hikmet'in bu konuyu açmasına dayanamadığını belirtti. Acun Ilıcalı'nın Yasin'e ödül oyunu yaptırımlarını açıklarken yarışmadan ayrılıp ayrılmayacağı ile ilgili kararı kendisine bıraktı. Yasin, "6 değil 10 ödül de olsa yine kalmak isterim" dedi.
Hikmet ise konseydeki tartışmada Yasin'in ismini vermediğini söyledi. Üzgün olduğunu belirten Hikmet, " Yasin sürgüne giderken adaletten bahsetti. Oylama sırasında halkın adaletine güveniyorum dedi. Oylama bittikten sonra Yasin kendi adaletini yapmaya çalıştı. Aileme şahsıma hakaret bulundu. Keşke bunlar yaşanmasaydı. Keşke sessiz sakin kalabilseydi..." dedi.
Yaşananlardan dolayı pişman olduğunu sözlerine ekleyen Hikmet, "Sürgünden kendini doldurarak bir kavga yapmaması gerekiyordu. Sizin ve ekibinizin adaletine güveniyorum. Ada hayatımızla performansımızla gündeme gelmek istiyorum. Ailemi üzmek istemiyorum." diye konuştu.
Survivor All Star'da 3. dokunulmazlık oyunu sonrasında haftanın 3. ve 4. eleme adayı konseyde belirlendi. Konseyde Hikmet erzak dağıtımı sırasında bazı yarışmacıların kendilerine erzak paylaşımı yapmadığını söyledi. Hikmet Yasin'in söylenmesi üzerine Berna'nın erzağını Yasin ile paylaşdığını dile getirirken Berna durumun yanlış anlaşıldığını istediği için erzağını Yasin'le paylaştığını belirtti.
İkili arasındaki erzak tartışmasına Berna açıklık getirirken Yasin'in sert sözleri dikkat çekti. Konseyin bitmesiyle birlikte Yasin ile Hikmet arasında bir anda tansiyon yükseldi. Yasin'in Hikmet'e doğru yürüdüğü anlarda yayın kesildi ve ekranda 'Görüntüleri yayınlayamıyoruz' ibaresi yer aldı. Kadın yarışmacıların duyulan çığlıkları olayın boyutunu gösterdi.