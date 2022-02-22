Survivor Yasin ne ceza aldı diskalifiye mi oldu? Survivor'da acil durum konseyi toplandı! Yasin Hikmet kavgasına şoke eden yaptırım

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Elektrikte indirimli tarife 1 MarttaCumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Elektrikte indirimli tarife 1 Mart'ta#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Putin 14 yıl önce de soykırım demişti Tarih tekerrür mü ediyorPutin 14 yıl önce de 'soykırım' demişti! Tarih tekerrür mü ediyor?#Lugansk Halk Cumhuriyeti
Rusya piyasaları sarstı 7 yılın zirvesiRusya piyasaları sarstı! 7 yılın zirvesi#Petrol Fiyatları
Putin daha ileri giderse yaptırımlar da artacak; Rusyanın Batı finansıyla irtibatını keseceğiz'Putin daha ileri giderse yaptırımlar da artacak; Rusya'nın Batı finansıyla irtibatını keseceğiz'#Biden
ABDden dikkat çeken pozisyon değişikliği İşgal dediler... Putinden kritik hamleABD'den dikkat çeken pozisyon değişikliği! 'İşgal' dediler... Putin'den kritik hamle#Rusya
Stoltenberg duyurdu: Rusya büyük çaplı saldırı planlıyorStoltenberg duyurdu: Rusya büyük çaplı saldırı planlıyor#Jens Stoltenberg
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusyanın kararı kabul edilemezCumhurbaşkanı Erdoğan: 'Rusya'nın kararı kabul edilemez'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Volkan Demirel, Fenerbahçeden ayrılık sürecini anlattı Vitor Pereira gelince Başkan Ali Koça...Volkan Demirel, Fenerbahçe'den ayrılık sürecini anlattı! "Vitor Pereira gelince Başkan Ali Koç'a..."#Volkan Demirel
Kovid-19da sıcak gelişme Bakan Kocadan 65 yaş ve üstü örneğiKovid-19'da sıcak gelişme! Bakan Koca'dan '65 yaş ve üstü' örneği#Koronavirüs
Gedson Fernandes, bir kez daha Süper Ligin zirvesinde Üzerine koyarak ilerliyor...Gedson Fernandes, bir kez daha Süper Lig'in zirvesinde! Üzerine koyarak ilerliyor...#Gedson Fernandes
Rusya için çember daralıyor İlk yaptırım kararı geldi...Rusya için çember daralıyor! İlk yaptırım kararı geldi...#RUSYA
Putinin Ukrayna kararı dünyada ilk manşetPutin'in Ukrayna kararı dünyada ilk manşet!#RUSYA
Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu varKuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?#Kuraklık
Yangında büyük şüphe... 400 milyon doları alevler yok ettiYangında büyük şüphe... 400 milyon doları alevler yok etti!#Kargo Gemisi
Tahtı, daha oturmadan elinden aldılar'Tahtı, daha oturmadan elinden aldılar'#Prens George
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Survivor Yasin ne ceza aldı diskalifiye mi oldu? Survivor'da acil durum konseyi toplandı! Yasin Hikmet kavgasına şoke eden yaptırım

#Survivor#Yasin#Hikmet

Survivor Yasin-Hikmet kavgası ekranlara damga vurdu. Dün gece yapılan ada konseyinde erzak tartışmasının ardından Yasin ve Hikmet arasında tansiyon yükseldi. Yasin'in Hikmet'e doğru yürüdüğü anlarda kadın yarışmacıların çığlıkları olayın boyutunu gösterdi. Görüntülerin kesildiği kavganın yaptırımı merak konusu olurken Acun Ilıcalı acil durum konseyini topladı. Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada, "Diskalifiye etmemek için bütün şartları zorlarım. 'Ne kadar zorlarım'ın limiti de tam senin geldiğin yer." dedi. Peki, Survivor Yasin'in cezası ne oldu? İşte, Survivor Yasin Hikmet kavgasının perde arkası ve Yasin'in cezası.

1/8Survivor Yasin ne ceza aldı diskalifiye mi oldu Survivorda acil durum konseyi toplandı Yasin Hikmet kavgasına şoke eden yaptırım

Çekimleri Dominik Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen “Survivor All Star"ın son bölümünde Yasin ve Hikmet kavgası konseyde ele alındı. Yarışmanın yayınlanan son bölümünde Acun Ilıcalı acil durum konseyini topladı. Kavga görüntüleri ile ilgili 1 saatlik bir toplantı yaptıklarını ifade eden Ilıcalı Yasin'in sürgün adasından gelmiş olmasından dolayı diskalifiye olmayacağını ancak Survivor tarihinin en yüksek yaptırımının uygulanacağını söyledi.

2/8Survivor Yasin ne ceza aldı diskalifiye mi oldu Survivorda acil durum konseyi toplandı Yasin Hikmet kavgasına şoke eden yaptırım

Survivor'da acil durum konseyini bu sezon ilk defa toplayan Acun Ilıcalı, şu açıklamalarda bulundu:

Hiç aklımıza gelmeyen tahmin etmediğimiz bir durum. Bundan on kat daha ağır konseyler gördük. Ancak Yasin konseyin bitmesinden sonra, ekibin bir kısmı konseyi terk etmesinden sonra yerinden kalkıp Hikmet'in yanına girip önce kötü söz söylenip sonra saldırı girişimi gerçekleştirdi. Benim gördüğüm bunlar." dedi.

Biz bu konuyla ilgili bir saatten fazladır toplantıdaydık. Bunları söylemek için sizi topladık. Yasin senin gösterdiğin sebeplerin bizim tarafımızda hiçbir karşılığı yok. Senin gösterdiğin sebepler 15'er yarışmacının hemen hemen hepsinin yaşadığı sebepler. Özel hiçbir şey yaşamadın. Dediğin girdi sürgün adasından geldin. Bu lafları farklı anlayıp konsey sonrası Hikmet'e saldırdın. Anlık bir olay da söz konusu değil... Seninki apaçık konsey sonrası Hikmet'e gidip önce sözlü sonra da fiziki saldırı. Olayı böyle değerlendirdiğimiz zaman benim her zaman söylediğim bir şey var yarışmacı kaybetmemek için her zaman şartları zorladım. Ne kadar zorlarım'ın limiti de tam senin geldiğin yer. Bu açıdan baktığımız zaman önümüzde alternatif olarak seni diskalifiye etmek duruyor...

3/8Survivor Yasin ne ceza aldı diskalifiye mi oldu Survivorda acil durum konseyi toplandı Yasin Hikmet kavgasına şoke eden yaptırım

Kendi aramızda yaklaşık 1 saat konuştuk. Sürgün adasından gelmenin senin en zayıf noktanda olduğunu düşünmemize rağmen bu yaptığın hareketinle Survivor'dan bağdaşmaması... Senin sürgünden gelmenden dolayı diskalifiye edilmemen ancak Survivor tarihinde en yüksek cezalarından birini görmen bize seçenek olarak gözüküyor. Bu agresiflikte devam edersen seni mutlaka eleyeceğiz. Ancak kaldığında da çok uzun süre ödüllerle buluşamayacaksın. Aldığımız karar gereği Yasin tam 6 ödülden mahrum kalacaksın. 12 ödül yapar, kaldırabilir misin? Bunları iyi düşün. Agresif tavırlar istemiyoruz. Bundan sonra çeyreğini yaparsan seni anında eleyeceğiz.

4/8HİKMETİN CEZASI BELLİ OLDU

HİKMET'İN CEZASI BELLİ OLDU

Hikmet'e gelince.... Senin davranış şeklin ne olursa olsun bizim için cevapsız kalmamalı. Seni haklı bulmama rağmen yaptığın fiziki hareketlerin yaptırımı olması lazım. Sen de 2 ödülden mahrum kalacaksın. Bunun sebebi o sırada Seda'nın senin hareketlerinden darbe alması. Onun dışında Adem'in darbe alması ve fiziki olarak olayı çok fazla yükseltmen.

5/8YASİN DEVAM DEDİ.

YASİN 'DEVAM' DEDİ.

Acil durum konseyinde Acun Ilıcalı yaptırım kararını açıklamadan önce kavgaya karışan yarışmacılara söz hakkı verdi. İlk olarak söz alan Yasin şunları söyledi;

SMS durumundayken bir arkadaşımın çıkıp üzerine iftira atması ve beni kötü duruma düşürmesi benim kaldırabileceğim bir şey değil. Birinin kalkıp yapmadığın bir şey ile itham etmesi.. O an çok sinirliydim. Öncelikle sizlerden ondan sonra Hikmet'ten kendi ailemden Türk halkından özür dilerim böyle bir şey gördükleri için. dedi.

Acun Ilıcalı'nın hangi iftiraya dayanamadığını sorması üzerine Yasin, "Benim erzağı paylaşmadığım iftirası" diyerek yanıt verdi. Olaya sinirlendiğini dile getiren Yasin, SMS oylaması esnasında Hikmet'in bu konuyu açmasına dayanamadığını belirtti. Acun Ilıcalı'nın Yasin'e ödül oyunu yaptırımlarını açıklarken yarışmadan ayrılıp ayrılmayacağı ile ilgili kararı kendisine bıraktı. Yasin, "6 değil 10 ödül de olsa yine kalmak isterim" dedi.

6/8Survivor Yasin ne ceza aldı diskalifiye mi oldu Survivorda acil durum konseyi toplandı Yasin Hikmet kavgasına şoke eden yaptırım

Hikmet ise konseydeki tartışmada Yasin'in ismini vermediğini söyledi. Üzgün olduğunu belirten Hikmet, " Yasin sürgüne giderken adaletten bahsetti. Oylama sırasında halkın adaletine güveniyorum dedi. Oylama bittikten sonra Yasin kendi adaletini yapmaya çalıştı. Aileme şahsıma hakaret bulundu. Keşke bunlar yaşanmasaydı. Keşke sessiz sakin kalabilseydi..." dedi.

Yaşananlardan dolayı pişman olduğunu sözlerine ekleyen Hikmet, "Sürgünden kendini doldurarak bir kavga yapmaması gerekiyordu. Sizin ve ekibinizin adaletine güveniyorum. Ada hayatımızla performansımızla gündeme gelmek istiyorum. Ailemi üzmek istemiyorum." diye konuştu.

7/8SURVİVOR YASİN-HİKMET KAVGASI NEDEN ÇIKTI

SURVİVOR YASİN-HİKMET KAVGASI NEDEN ÇIKTI?

Survivor All Star'da 3. dokunulmazlık oyunu sonrasında haftanın 3. ve 4. eleme adayı konseyde belirlendi. Konseyde Hikmet erzak dağıtımı sırasında bazı yarışmacıların kendilerine erzak paylaşımı yapmadığını söyledi. Hikmet Yasin'in söylenmesi üzerine Berna'nın erzağını Yasin ile paylaşdığını dile getirirken Berna durumun yanlış anlaşıldığını istediği için erzağını Yasin'le paylaştığını belirtti.

8/8Survivor Yasin ne ceza aldı diskalifiye mi oldu Survivorda acil durum konseyi toplandı Yasin Hikmet kavgasına şoke eden yaptırım

İkili arasındaki erzak tartışmasına Berna açıklık getirirken Yasin'in sert sözleri dikkat çekti. Konseyin bitmesiyle birlikte Yasin ile Hikmet arasında bir anda tansiyon yükseldi. Yasin'in Hikmet'e doğru yürüdüğü anlarda yayın kesildi ve ekranda 'Görüntüleri yayınlayamıyoruz' ibaresi yer aldı. Kadın yarışmacıların duyulan çığlıkları olayın boyutunu gösterdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Survivor#Yasin#Hikmet