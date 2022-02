Survivor Yasin ne ceza aldı diskalifiye mi oldu? Survivor'da acil durum konseyi toplandı! Yasin Hikmet kavgasına şoke eden yaptırım

Survivor'da acil durum konseyini bu sezon ilk defa toplayan Acun Ilıcalı, şu açıklamalarda bulundu:



Hiç aklımıza gelmeyen tahmin etmediğimiz bir durum. Bundan on kat daha ağır konseyler gördük. Ancak Yasin konseyin bitmesinden sonra, ekibin bir kısmı konseyi terk etmesinden sonra yerinden kalkıp Hikmet'in yanına girip önce kötü söz söylenip sonra saldırı girişimi gerçekleştirdi. Benim gördüğüm bunlar." dedi.



Biz bu konuyla ilgili bir saatten fazladır toplantıdaydık. Bunları söylemek için sizi topladık. Yasin senin gösterdiğin sebeplerin bizim tarafımızda hiçbir karşılığı yok. Senin gösterdiğin sebepler 15'er yarışmacının hemen hemen hepsinin yaşadığı sebepler. Özel hiçbir şey yaşamadın. Dediğin girdi sürgün adasından geldin. Bu lafları farklı anlayıp konsey sonrası Hikmet'e saldırdın. Anlık bir olay da söz konusu değil... Seninki apaçık konsey sonrası Hikmet'e gidip önce sözlü sonra da fiziki saldırı. Olayı böyle değerlendirdiğimiz zaman benim her zaman söylediğim bir şey var yarışmacı kaybetmemek için her zaman şartları zorladım. Ne kadar zorlarım'ın limiti de tam senin geldiğin yer. Bu açıdan baktığımız zaman önümüzde alternatif olarak seni diskalifiye etmek duruyor...