Survivor'da 2. dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte bu akşam yaşananlar

Survivor All Star'da kıran kırana geçen 6. haftanın ilk dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazanınca gönüllüler takımı eleme adayı çıkarmak için konseye gitmişti. Gecenin sonunda en çok oyu alarak eleme adayı olan ve sürgün adasına giden ilk isim belli olmuştu. Şimdi ise bu akşam yaşananlar merak ediliyor. İşte, Survivor'da 2. dokunulmazlık oyunu hakkında son bilgiler...