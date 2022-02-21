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Survivor'da 2. dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte bu akşam yaşananlar

#Survivor#Eleme Adayı#Seoanasayfa

Survivor All Star'ın 6. haftasının ikinci dokunulmazlık oyununda kıran kırana mücadeleler yaşandı. Yarışmacıları bekleyen ikinci dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı ve bu hafta sürgün adasına giden ikinci ismin kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Survivor'da 2. dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu?

1/5Survivorda 2. dokunulmazlığı hangi takım kazandı Eleme adayı kim oldu İşte bu akşam yaşananlar

Survivor All Star'da kıran kırana geçen 6. haftanın ilk dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazanınca gönüllüler takımı eleme adayı çıkarmak için konseye gitmişti. Gecenin sonunda en çok oyu alarak eleme adayı olan ve sürgün adasına giden ilk isim belli olmuştu. Şimdi ise bu akşam yaşananlar merak ediliyor. İşte, Survivor'da 2. dokunulmazlık oyunu hakkında son bilgiler...

2/5DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star'da 6. haftanın 2. dokunulmazlık oyununun heyecanı yaşanırken ünlüler takımı ile gönüllüler takımının mücadelesi nefesleri kesti.

Survivor All Star 2022'de haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kazanan takım, ünlüler takımı oldu ve ada konseyinde isim yazmaktan kurtuldu.

3/5HAFTANIN İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU

HAFTANIN İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2022'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı için ada konseyi toplandı.

Konseyde dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı yarışmacıları, potaya girmesini istedikleri isimleri yazarak sonuca yön verdi.

Oylamada adı en çok yazılan yarışmacı Yasin Obuz oldu ve haftanın ikinci eleme adayı olarak sürgün adasına gitti.

4/5ATAKANIN DURUMU NE OLDU

ATAKAN'IN DURUMU NE OLDU?

Acun Ilıcalı'nın açıklamasına göre, Atakan Işıktutan sakatlığı sebebiyle Survivor'a veda etti.

5/5İLK ELEME ADAYI GÖNÜLLÜLER TAKIMINDAN

İLK ELEME ADAYI GÖNÜLLÜLER TAKIMINDAN

Futbol maçı konseptiyle oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan, 6-4'lük skorla ünlüler takımı olmuştu.

Nefes kesen mücadelenin ardından gönüllüler takımı bir arkadaşlarını sürgün adasına yolladı.

Gece sonunda haftanın ilk eleme adayı Yunus Emre olarak belirlenmişti.

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#Survivor#Eleme Adayı#Seoanasayfa