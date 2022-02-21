Survivor'da 2. dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte bu akşam yaşananlar

Survivor All Star'da kıran kırana geçen 6. haftanın ilk dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazanınca gönüllüler takımı eleme adayı çıkarmak için konseye gitmişti. Gecenin sonunda en çok oyu alarak eleme adayı olan ve sürgün adasına giden ilk isim belli olmuştu. Şimdi ise bu akşam yaşananlar merak ediliyor. İşte, Survivor'da 2. dokunulmazlık oyunu hakkında son bilgiler...
Survivor All Star'da 6. haftanın 2. dokunulmazlık oyununun heyecanı yaşanırken ünlüler takımı ile gönüllüler takımının mücadelesi nefesleri kesti.
Survivor All Star 2022'de haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kazanan takım, ünlüler takımı oldu ve ada konseyinde isim yazmaktan kurtuldu.
Survivor 2022'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı için ada konseyi toplandı.
Konseyde dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı yarışmacıları, potaya girmesini istedikleri isimleri yazarak sonuca yön verdi.
Oylamada adı en çok yazılan yarışmacı Yasin Obuz oldu ve haftanın ikinci eleme adayı olarak sürgün adasına gitti.
Acun Ilıcalı'nın açıklamasına göre, Atakan Işıktutan sakatlığı sebebiyle Survivor'a veda etti.
Futbol maçı konseptiyle oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan, 6-4'lük skorla ünlüler takımı olmuştu.
Nefes kesen mücadelenin ardından gönüllüler takımı bir arkadaşlarını sürgün adasına yolladı.
Gece sonunda haftanın ilk eleme adayı Yunus Emre olarak belirlenmişti.