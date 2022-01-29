Survivor'a Sema, Adem ve Aycan geri dönüyor! İşte Survivor yeni bölüm fragmanı

Survivor 2022 All Star'ın yayınlanan son bölümünde ada konseyinde açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, Adem, Aycan ve Sema'nın akıbetiyle ilgili müjdeyi vermişti. Ilıcalı, "Adem, Aycan ve Sema yarın takıma katılıyor. Bunun notunu verelim. Kampa gelecekler. Ciddi bir sayı ile Survivor tam anlamıyla başlamış olacak." ifadelerini kullanmıştı.