Survivor'a Sema, Adem ve Aycan geri dönüyor! İşte Survivor yeni bölüm fragmanı

Survivor 2022 All Star'ın yayınlanan son bölümünde ada konseyinde açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, Adem, Aycan ve Sema'nın akıbetiyle ilgili müjdeyi vermişti. Ilıcalı, "Adem, Aycan ve Sema yarın takıma katılıyor. Bunun notunu verelim. Kampa gelecekler. Ciddi bir sayı ile Survivor tam anlamıyla başlamış olacak." ifadelerini kullanmıştı.
Survivor 11. bölüm fragmanında henüz bir karşılaşmada yer almayan Adem'in görüntüleri damga vurdu. Survivor All Star'a 11. bölümde dahil olan "Takıma gelip onlarla beraber mücadele etmek için gün saydık. Biraz fazla kaybetmişiz, kazanmak istiyorum." dedi.
Survivor All Star hazırlıklarına başlayan Adem Kılıççı antrenmanlar sırasında sakatlanmıştı. Doktorları tarafından ameliyat olmasına karar verilen Kılıççı, toparlandıktan sonra Survivor All Star'a dahil edildi.