Survivor İsmail Balaban'dan duygu yüklü açıklama: Zor bir durumdayım, annem böyle bir şey söylüyorsa...
Survivor'a damga vuran olay sonrası İsmail Balaban'dan açıklama geldi. İzleyenleri şaşkına çeviren olayın ardından konuşan İsmail, "Ne yapacağımı bilmiyorum, zor bir durumdayım. Annem böyle bir şey söylüyorsa muhakkak sebebi vardır. "diyerek duygularına güçlükle hakim oldu. Yarışmanın salı akşamı yayınlanan bölümünde Survivor İsmail'e annesinin, nişanlısından bahsederek "Hiç bir şekilde onun adını anma oralarda. Bırakıp gittiğin kız değilmiş" demesiyle yarışmacılar ve ekran başındakiler şoke olmuştu.
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Survivor 2021'in dikkat çeken isimlerinden olan Survivor İsmail son bölümde annesinin itirafı karşısında hissettiklerini ada röportajında açıkladı. Milyonların konuştuğu olayla ilgili İsmail Balaban "Kafam hala orada, annemde" diyerek duygularına güçlükle hakim oldu. Annesi ile telefon konuşması yaptığı sırada beklenmedik sözler duyan fenomen yarışmacı, annesinin sağlığından endişe ettiğini de sözlerine ekledi.
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İSMAİL'DEN DUYGU YÜKLÜ AÇIKLAMA GELDİ: ZOR DURUMDAYIM
Çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen Survivor'da, yarışmacı İsmail Balaban'ın nişanlısı hakkında annesinin yaptığı açıklamalar izleyenleri şoke etmişti.
Duygusal telefon konuşmasında annesi İsmail'e "Oğlum, senin bırakıp gittiğin gibi değilmiş hiçbir şey burada. O senin bıraktığın gittiğin kız değilmiş oğlum, sen bilirsin" demişti.
O anların ardından adeta hayatının şokunu yaşayan başarılı yarışmacı ödül evinin dışına çıkarak üzgün olduğunu söylemişti.
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Yarışmanın bu akşam yayınlanan son bölümünde adada röportaj veren İsmail, şunları söyledi; "Annemle konuştuktan sonra çok üzüldüm. Çok ayrı olaylar yaşandı.
Orada neler yaşandı bilmiyorum. 4 aydır buradayım ve annemin söylediği, 'Sen gittiğinden beri hiçbir şey aynı değil. Hiçbir şey bildiğin gibi değil.' Çok önü açık kelimeler ve açıkçası aklım şu anda orada.
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Neler yaşandı, ne oldu, ne bitti merak ediyorum. Telefonda kısıtlı süremiz vardı ve annem ağlayarak konuşmaya başlamıştı. 'Nişanlınla her şeyi bitirdik, o defteri kapattık. Ardın onun adını anma.' dedi. Annem böyle bir şey söylüyorsa muhakkak sebebi vardır. Doğru bildikleri şey vardır.
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Kafam hala orada annemde özellikle. Acun Abi'nin de bana konseyde teklifi oldu. Eğer istersen nişanlınla konuşabilirsin dedi. Ben de annemle konuşmak istedim. Detayları öğrenmek istiyorum
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Annemin sağlık durumunu öğrenmek istiyorum. Babamı, kardeşlerimi... Şu anda Gamze ile konuşsam çözülür mü bilmiyorum. İki tarafı da dinlemem lazım. Annemle konuşmadan Gamze ile konuşsam bu da doğru olmayacak. O yüzden ne yapacağımı bilmiyorum.
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İSMAİL'İN NİŞANLISINDAN FLAŞ HAMLE
Zor durumda olduğunu söyleyen yarışmacı duygularına güçlükle hakim oldu.
Tüm bu olayların ardından önceki gün yarışmacının nişanlısından flaş bir hamle gelmişti.
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Instagram profilinde Balaban'lı pozunu değiştiren nişanlının, sosyal medya hesabında yer alan İsmail ile olan tüm karelerini de silmesi dikkatlerden kaçmadı.