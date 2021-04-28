Survivor'a İsmail Balaban'ın annesinin sözleri damga vurdu: İsmail Balaban'ın nişanlısı kimdir?

Survivor 2021'in dikkat çeken isimlerinden olan Survivor İsmail son bölümde annesinin yaptığı itiraf ile gözyaşlarını tutamadı. Daha önce nişanlı olduğunu söyleyen İsmail, annesi ile telefon konuşması yaptığı sırada beklenmedik sözler duydu. Duygusal telefon konuşmasında annesi İsmail'e "Oğlum, senin bırakıp gittiğin gibi değilmiş hiçbir şey burada. O senin bıraktığın gittiğin kız değilmiş oğlum, sen bilirsin" dedi.