Survivor'a İsmail Balaban'ın annesinin sözleri damga vurdu: İsmail Balaban'ın nişanlısı kimdir?
Survivor İsmail'in nişanlısı yarışmanın son bölümünde gündeme geldi. Survivor'ın yayınlanan son bölümüne İsmail Balaban ve annesinin diyalogu damga vurdu. Survivor İsmail'e annesinin, nişanlısından bahsederek "Hiç bir şekilde onun adını anma oralarda. Bırakıp gittiğin kız değilmiş" demesiyle ödül alanı adeta buz kesti. Bu sahneler ardından gözler İsmail Balaban'ın nişanlısına çevrildi. Peki, İsmail Balaban'ın nişanlısı kimdir?
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Survivor 2021'in dikkat çeken isimlerinden olan Survivor İsmail son bölümde annesinin yaptığı itiraf ile gözyaşlarını tutamadı. Daha önce nişanlı olduğunu söyleyen İsmail, annesi ile telefon konuşması yaptığı sırada beklenmedik sözler duydu. Duygusal telefon konuşmasında annesi İsmail'e "Oğlum, senin bırakıp gittiğin gibi değilmiş hiçbir şey burada. O senin bıraktığın gittiğin kız değilmiş oğlum, sen bilirsin" dedi.
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Annesinin sözleri karşısında ünlüler takımı yarışmacıları şoke olurken, İsmail'in annesi sözlerini şöyle sürdürdü;
"Beni burada öldürdüler oğlum, ben ölümlerden döndüm. Hiçbir şekilde onun adını anma orada. "
Annesi ile yaptığı telefon konuşması sonrası büyük şaşkınlık yaşayan İsmail neler olduğunu sorarken, annesi 4 aydır çok kötü olaylar yaşadığını dile getirdi.
Konuşma sonrası İsmail izin isteyerek ödül evinin dışına çıktı. Sosyal medya kullanıcıları da İsmail'in nişanlısından ayrıldığını konuşurken, çok sayıda destek mesajı yağdı.
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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Yarışmacıya destek için Twitter kullanıcıları paylaşımda bulundu. İşte, o mesajlardan bazıları.
Bi kerede gün yüzü gör be İsmail :( Çok üzücü bir durum Allah sabır versin #ismailbalaban
Abi cok kotu bi durum, normal psikolojideki bi insan bile dayanamaz bunlara. Hangi biriyle uğraşacak bu adam
Desteklemesemde çok üzüldüm Allah yardımcın olsun İsmail
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Bu İsmailin yaşadıkları ne böyle ya valla çok kötü bir durum :(( #ismailbalaban #Survivor2021
İyi günde kötü günde yanlız değilsin yanındayız #ismailbalaban
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SURVİVOR İSMAİL KİMDİR?
İsmail Balaban, Antalya’nın Elmalı ilçesinin Akçay köyünde 3 Ağustos 1987 tarihinde doğdu. Elmalı'nın Akçay köyünde çiftçilik yapan Hasan-Ümmü Gülsüm Balaban çiftinin ikiz çocuklarından biri olan (İsmail ve Turan Balaban) İsmail Balaban, küçük yaşta güreşe merak salmış, 17 yaşındayken eski yağlı güreş pehlivanlarından Ziya Talan'ın kendilerini keşfetmesiyle güreşi profesyonel olarak yapmaya başladı.
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Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde, 2009 yılı Küçük Orta Büyük Boy’da birincilik, 2012 yılında da Başaltı Boyunda üçüncülük kazandı. 5-7 Temmuz 2013 tarihleri arasında gerçekleşen, 652. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde İsmail Balaban baş kategorisinde er meydanına çıktı.
Şaban Yılmaz ve Recep Kara gibi efsane güreşçileri eleyerek finale yükselmeyi başardı. Finalde son 2 yılın şampiyonu yine Antalyalı, Ali GÜRBÜZ ile karşılaşan İsmail Balaban, zorlu geçen müsabakanın sonunda 2. olarak büyük bir başarıya imza attı.
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Ancak Ali Gürbüz’ün güreş federasyonundan ceza alması nedeniyle İsmail Balaban 2013 yılı Başpehlivanı olarak ilan edildi.
2014 yılı güreşlerinde de, finalde Fatih Atlı’ya yenilerek ikincilik kürsüsüne çıktı. 2015’de Kurtdereli ikinciliği, 2016’da Kurtdereli üçüncülüğü, 2017’ de Kırkpınar başpehlivanlığı, 2018’de Kurtdereli başpehlivanlığı, 2019’da Elmalı Yağlı Güreşleri ikinciliğin, elde etti.
Halen Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü sporcusu olarak güreş hayatını sürdürmektedir.