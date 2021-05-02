Survivor'a damga vuran konuşma! İsmail ve Gamze sonunda yüzleşti!

Çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen Survivor'da, yarışmacı İsmail Balaban'ın nişanlısı hakkında annesinin yaptığı açıklamalar izleyenleri şoke etmişti. Duygusal telefon konuşmasında annesi İsmail'e "Oğlum, senin bırakıp gittiğin gibi değilmiş hiçbir şey burada. O senin bıraktığın gittiğin kız değilmiş oğlum, sen bilirsin" demişti. O anların ardından adeta hayatının şokunu yaşayan başarılı yarışmacı ödül evinin dışına çıkarak üzgün olduğunu söylemişti.