Survivor'a damga vuran konuşma! İsmail ve Gamze sonunda yüzleşti!
Survivor 2021'in dikkat çeken isimlerinden olan İsmail geçtiğimiz hafta annesinin itirafı karşısında büyük şok yaşamıştı. Sosyal medyayı çalkalayan olay sonrası Survivor İsmail ve nişanlısı Gamze bir telefon görüşmesi yaptı.
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Çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen Survivor'da, yarışmacı İsmail Balaban'ın nişanlısı hakkında annesinin yaptığı açıklamalar izleyenleri şoke etmişti. Duygusal telefon konuşmasında annesi İsmail'e "Oğlum, senin bırakıp gittiğin gibi değilmiş hiçbir şey burada. O senin bıraktığın gittiğin kız değilmiş oğlum, sen bilirsin" demişti. O anların ardından adeta hayatının şokunu yaşayan başarılı yarışmacı ödül evinin dışına çıkarak üzgün olduğunu söylemişti.
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Yarışmanın bu akşam yayınlanan son bölümünde İsmail ile Gamze arasında bir görüşme yaşandı. Duygusal anlara sahne olan konuşmada, İsmail'in nişanlısı Gamze, 'Ben senin bıraktığındaki gibiyim' dedi.
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İsmail'in annesi ile arasında yaşanan gerilime bir anlam veremediğini her fırsatta dile getiren Gamze, olayın akrabalar arasında konuşulan konuların yanlış anlaşılması üzerine büyüdüğünü söyledi.
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Gamze, İsmail'in annesi Gülsüm Hanımla arasındaki geçen konuşmaları İsmail'e aktarırken, 4 aydır sürekli televizyon ekranlarında İsmail'i izlediğini ve evden çıkmadığını söyledi.
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İsmail'in annesinin kendisine durduk yere cephe aldığını iddia eden Gamze, İsmail'in içine kurt düşmemesi gerektiğini söyledi ve küçük bir olayın bu derece büyümesini çok mantıksız bulduğunu ifade etti.
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İsmail'in adadan dönmesiyle olayların tatlıya bağlanacağını ifade eden Gamze, bu konuları düşünüp İsmail'in üzülmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
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Duygusal bir havada geçen konuşmanın sonunda, Gamze'nin gözyaşlarına hakim olamadığı duyuldu.
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Gamze'nin sık sık İsmail'e 'seni seviyorum' dediği de dikkatlerden kaçmadı.