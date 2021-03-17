Televizyon Haber Giriş: 17 Mart 2021 - 00:59 | 17 Mart 2021 - 00:59

Survivor Yunus Emre ve babası Reşit Karabacak kimdir? Survivor'dan elenen Yunus Emre Karabacak'ın hayatı hakkında bilgiler

Yunus Emre Karabacak'ın hayatı Survivor'ın son bölümünde gündeme geldi. Gönüllüler takımında mücadele veren ve 10. haftada elenen Survivor Yunus Emre gözyaşlarını tutamadı. Yarışmacının elenmesinden dolayı üzülen Acun Ilıcalı da Yunus Emre'nin babası Reşit Karabacak'ın anısına özel bir gece düzenleneceğini belirtti. 20 senedir babası gibi güreş sporu ile ilgilenen Survivor Yunus Emre BESYO antrenörlük bölümünden mezun. Kırkpınar’da 3 kere dereceye giren Yunus Emre Karabacak performansı ile dikkat çekiyordu. İşte, Survivor Yunus Emre'nin hayatı ve babası ile ilgili bilgiler.