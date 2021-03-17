Survivor Yunus Emre ve babası Reşit Karabacak kimdir? Survivor'dan elenen Yunus Emre Karabacak'ın hayatı hakkında bilgiler
Yunus Emre Karabacak'ın hayatı Survivor'ın son bölümünde gündeme geldi. Gönüllüler takımında mücadele veren ve 10. haftada elenen Survivor Yunus Emre gözyaşlarını tutamadı. Yarışmacının elenmesinden dolayı üzülen Acun Ilıcalı da Yunus Emre'nin babası Reşit Karabacak'ın anısına özel bir gece düzenleneceğini belirtti. 20 senedir babası gibi güreş sporu ile ilgilenen Survivor Yunus Emre BESYO antrenörlük bölümünden mezun. Kırkpınar’da 3 kere dereceye giren Yunus Emre Karabacak performansı ile dikkat çekiyordu. İşte, Survivor Yunus Emre'nin hayatı ve babası ile ilgili bilgiler.
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Survivor Yunus Emre'nin hayatı izleyenlerin gündemine geldi. 2021 Survivor Gönüllüler takımında mücadele eden Yunus Emre elenmesinin ardından sosyal medyaya damga vurdu. Bursa’da yaşayan ve 1990’da dünyaya gelen Karabacak güreş alanında Türkiye’de derecelere sahip. Yunus Emre'nin babası Reşit karabacak ise dünya şampiyonalarında da elde ettiği başarılarla Türkiye'nin gururu oldu.
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YUNUS EMRE KARABACAK KİMDİR?
Survivor 2021 yarışmacısı Yunus Emre Karabacak Erzurum doğumlu. 11 Şubat 1990’da dünyaya gelen Karabacak Bursa’da yaşıyor. 20 senedir güreş yapan başarılı sporcunun Türkiye’de dereceleri bulunuyor. Ayrıca Kırkpınar’da 3 kere dereceye girmiş.
Liseyi Atatürk Anadolu lisesi spor bölümünde okuyan Yunus Emre Karabacak, Balıkesir Üniversitesi BESYO antrenörlük bölümünden mezun. 2015’de üniversiteler arası Türkiye şampiyonluğu olan Yunus Emre Karabacak, Bursa Osmangazi spor kulübünde spor hayatına devam ediyor.
Survivor Yunus Emre’nin babası Reşit Karabacak Türk güreşinin önemli isimlerinden biri. 20 yıldır güreş yaptığını ifade eden Yunus Emre, yıldızlar ve gençler kategorisinde derece yapmasıyla biliyor. Ayrıca Yunus Emre, Kırkpınar'da da 3 kez derece yapmış isimler arasında yer alıyor.
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REŞİT KARABACAK KİMDİR?
Türk güreşinin önemli isimlerinden 66 yaşındaki Karabacak, güreşe 19 yaşında İzmir'de başladı.
Reşit Karabacak, 5 Temmuz 1954 tarihinde Erzurum’da dünyaya geldi. Güreş sporuna 1973 yılında İzmir'de başladı. Balkan Oyunları, Akdeniz Oyunları ve Avrupa Şampiyonası'nda birincilikleri ve Dünya Şampiyonası'nda dereceler kazandı. Aynı zamanda Milli Takım antrenörlüğü yaptı.
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1983 yılında serbest stil güreşte Avrupa şampiyonu olan Karabacak, 1983'te Budapeşte'de Bulgar etnik Türklerinden Efraim Kamberov'u (Efraim Kamberoğlu) yenerek Avrupa şampiyonu oldu. 19 Ekim 2020'de Bursa'da kalp rahatsızlığı ile beraber seyreden COVID-19 nedeniyle tedavi gördüğü bir hastanede 66 yaşında hayatını kaybetti.