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Survivor Yunus Emre Özden kimdir, kaç yaşında? Gönüllüler yarışmacısı Yunus Emre Özden hakkında bilgiler

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Yunus Emre Özden, Survivor All Star yedeklerine giren isimlerden biri oldu. All Star'a dahil olduğu ilk bölümde hızlı bir giriş yapan Yunus Emre'nin Yasin ile kavgası 6. bölüm fragmanına damga vurdu. 2020 sezonunda mücadele eden Survivor Yunus Emre Özden, sezonun öne çıkan isimlerinden biriydi. Peki, Yunus Emre Özden kimdir, kaç yaşında? Gönüllüler yarışmacısı Yunus Emre Özden hakkında bilgiler

1/3Survivor Yunus Emre Özden kimdir, kaç yaşında Gönüllüler yarışmacısı Yunus Emre Özden hakkında bilgiler

Survivor Yunus Emre, 29 Mart 1993 tarihinden İstanbul'un Silivri ilçesinde dünyaya geldi. 2 çocuklu bir ailenin oğlu olan Yunus Emre, Açıköğretim Fakültesi’nde Ulaştırma Lojistik okuyor.

2/3Survivor Yunus Emre Özden kimdir, kaç yaşında Gönüllüler yarışmacısı Yunus Emre Özden hakkında bilgiler

Yunus Emre'nin annesi Filiz Özden'in ev hanımı, babası Kemal Özden'in ise Silivri – Yenibosna arası hatlarda şoförlük yaptığı biliniyor.

3/3Survivor Yunus Emre Özden kimdir, kaç yaşında Gönüllüler yarışmacısı Yunus Emre Özden hakkında bilgiler

Lise hayatında yaşadığı bir rahatsızlık sonucu çok kilo alan Yunus Emre, kendi imkanlarıyla kilo verdikten sonra henüz 17 yaşındayken modellik yapmaya başladı. Yunus Emre, 18-19 yaşlarında Fashion Week'lerde çıkmaya başladıktan sonra sporla da ilgilenmeye başladı. Modelliğin bir parçasının spor olduğunu söyleyen Survivor Yunus, sık sık kum torbası ile antrenman yapıyor.

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