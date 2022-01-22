Survivor Yunus Emre Özden kimdir, kaç yaşında? Gönüllüler yarışmacısı Yunus Emre Özden hakkında bilgiler

Lise hayatında yaşadığı bir rahatsızlık sonucu çok kilo alan Yunus Emre, kendi imkanlarıyla kilo verdikten sonra henüz 17 yaşındayken modellik yapmaya başladı. Yunus Emre, 18-19 yaşlarında Fashion Week'lerde çıkmaya başladıktan sonra sporla da ilgilenmeye başladı. Modelliğin bir parçasının spor olduğunu söyleyen Survivor Yunus, sık sık kum torbası ile antrenman yapıyor.