Survivor Yunus Emre kimdir, kaç yaşında, nereli? Yunus Emre Özden hakkında bilgiler

Survivor Yunus Emre Özden’in kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Survivor 2022 kadrosunda yer alan Yunus Emre 1993 doğumlu. Silivri’de yaşayan Yunus Emre, Açıköğretim Fakültesi Ulaştırma Lojistik bölümü öğrencisi.