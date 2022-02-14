Survivor Yunus Emre kimdir, kaç yaşında, nereli? Yunus Emre Özden hakkında bilgiler

Survivor Yunus Emre Özden’in kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Survivor 2022 kadrosunda yer alan Yunus Emre 1993 doğumlu. Silivri’de yaşayan Yunus Emre, Açıköğretim Fakültesi Ulaştırma Lojistik bölümü öğrencisi.
Survivor Yunus Emre 1993 doğumlu. Silivri’de yaşayan Yunus Emre, Açıköğretim Fakültesi Ulaştırma Lojistik bölümü öğrencisi.
Yunus Emre Özden 17 yaşında katalog çekimlerine başlamış, 18-19 yaşlarında Fashion Week'lerde yer almış. Spor salonunda yoğun çalışmalar yaptıktan sonra MMA dövüşlerine katılmaya başlamış.
Başarılı sporcu 2019 yılında Türkiye 3.’sü, İstanbul 2.’si olmuş. Şu anda modellik ve yardımcı oyunculukla ilgileniyor.