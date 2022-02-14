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Survivor Yunus Emre kimdir, kaç yaşında, nereli? Yunus Emre Özden hakkında bilgiler

#Survivor Yunus Emre#Yunus Emre Özden#Survıvor

Survivor Yunus Emre merak edilen isimlerden biri. Yunus Emre Özden başarılı performansı ve yarışmadaki sivri çıkışları ile dikkat çekiyor. Son konseyde Acun Ilıcalı tarafından uyarı alan Yunus Emre, gönüllüler takımı kadrosunda. Peki, Survivor Yunus Emre kimdir, kaç yaşında, nereli?

1/3Survivor Yunus Emre kimdir, kaç yaşında, nereli Yunus Emre Özden hakkında bilgiler

Survivor Yunus Emre Özden’in kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Survivor 2022 kadrosunda yer alan Yunus Emre 1993 doğumlu. Silivri’de yaşayan Yunus Emre, Açıköğretim Fakültesi Ulaştırma Lojistik bölümü öğrencisi.

2/3SURVİVOR YUNUS EMRE KİMDİR

SURVİVOR YUNUS EMRE KİMDİR?

Survivor Yunus Emre 1993 doğumlu. Silivri’de yaşayan Yunus Emre, Açıköğretim Fakültesi Ulaştırma Lojistik bölümü öğrencisi.

Yunus Emre Özden 17 yaşında katalog çekimlerine başlamış, 18-19 yaşlarında Fashion Week'lerde yer almış. Spor salonunda yoğun çalışmalar yaptıktan sonra MMA dövüşlerine katılmaya başlamış.

3/3Survivor Yunus Emre kimdir, kaç yaşında, nereli Yunus Emre Özden hakkında bilgiler

Başarılı sporcu 2019 yılında Türkiye 3.’sü, İstanbul 2.’si olmuş. Şu anda modellik ve yardımcı oyunculukla ilgileniyor.

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#Survivor Yunus Emre#Yunus Emre Özden#Survıvor