Survivor Yunus Emre kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2022 All Star Yunus Emre Özden'in kısaca hayatı

SURVIVOR YUNUS EMRE ÖZDEN KİMDİR?

Survivor Yunus Emre, 29 Mart 1993 tarihinden İstanbul'un Silivri ilçesinde dünyaya geldi. 2 çocuklu bir ailenin oğlu olan Yunus Emre, Açıköğretim Fakültesi’nde Ulaştırma Lojistik okuyor.



Yunus Emre'nin annesi Filiz Özden'in ev hanımı, babası Kemal Özden'in ise Silivri – Yenibosna arası hatlarda şoförlük yaptığı biliniyor.



Lise hayatında yaşadığı bir rahatsızlık sonucu çok kilo alan Yunus Emre, kendi imkanlarıyla kilo verdikten sonra henüz 17 yaşındayken modellik yapmaya başladı. Yunus Emre, 18-19 yaşlarında Fashion Week'lerde çıkmaya başladıktan sonra sporla da ilgilenmeye başladı. Modelliğin bir parçasının spor olduğunu söyleyen Survivor Yunus, sık sık kum torbası ile antrenman yapıyor.