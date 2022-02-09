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Survivor Yunus Emre kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2022 All Star Yunus Emre Özden'in kısaca hayatı

#Survivor Yunus Emre#Yunus Emre Özden#Survivor 2022 All Star

Survivor 2022 All star kadrosuna yedenlerden giren Yunus Emre Özden, yarışmadaki çıkışlarıyla dikkat çekiyor. Son olarak Survivor Hikmet ile tartışma yaşayan Yunus Emre, izleyiciyi ikiye ayırmış durumda. Peki, Survivor Yunus Emre kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Yunus Emre Özden'in hayatı hakkında bilgiler...

1/3Survivor Yunus Emre kimdir, kaç yaşında, nereli Survivor 2022 All Star Yunus Emre Özdenin kısaca hayatı
2/3Survivor Yunus Emre kimdir, kaç yaşında, nereli Survivor 2022 All Star Yunus Emre Özdenin kısaca hayatı

Yarışmaya katıldığı ilk günden beri başarılı performansının yanında ssivri çıkışlarıyla da merak konusu olan Survivor Yunus Emre hakkında bilgiler araştırılmaya devam ediyor. Daha önce Survivor 20202'de yarışmış olan Yunus Emre Özden Survivor 2022 All Star yedekler kadrosundan Gönüllüler takımına dahil oldu. Peki, Survivor Yunus Emre kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Yunus Emre Özden hakkında bilgiler...

3/3SURVIVOR YUNUS EMRE ÖZDEN KİMDİR

SURVIVOR YUNUS EMRE ÖZDEN KİMDİR?

Survivor Yunus Emre, 29 Mart 1993 tarihinden İstanbul'un Silivri ilçesinde dünyaya geldi. 2 çocuklu bir ailenin oğlu olan Yunus Emre, Açıköğretim Fakültesi’nde Ulaştırma Lojistik okuyor.

Yunus Emre'nin annesi Filiz Özden'in ev hanımı, babası Kemal Özden'in ise Silivri – Yenibosna arası hatlarda şoförlük yaptığı biliniyor.

Lise hayatında yaşadığı bir rahatsızlık sonucu çok kilo alan Yunus Emre, kendi imkanlarıyla kilo verdikten sonra henüz 17 yaşındayken modellik yapmaya başladı. Yunus Emre, 18-19 yaşlarında Fashion Week'lerde çıkmaya başladıktan sonra sporla da ilgilenmeye başladı. Modelliğin bir parçasının spor olduğunu söyleyen Survivor Yunus, sık sık kum torbası ile antrenman yapıyor.

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