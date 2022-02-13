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Survivor Yunus Emre diskalifiye mi olacak? Acun IlıcalI’dan Yunus Emre’ye sert uyarı

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Survivor All Star'da gönüllüler takımının iki iddialı ismi Yunus Emre ile Hikmet sert bir tartışma yaşamıştı. Bu gerilimin ardından ikili için ödül cezası verilmişti. Kavganın etkisi sürerken yeni bölüm fragmanındaki görüntüler ardından Yunus Emre’nin Survivor akıbeti merak konusu oldu. Söylediklerinin arkasında olduğunu belirten Yunus Emre’ye sert bir uyarı geldi. Peki, Yunus Emre Survivor’dan diskalifiye mi edilecek?

1/4Survivor Yunus Emre diskalifiye mi olacak Acun IlıcalI’dan Yunus Emre’ye sert uyarı

Survivor All Star yeni bölüm fragmanında Yunus Emre'nin açıklamaları Acun Ilıcalı’yı çileden çıkardı. 13 Şubat tarihli konseyde Yunus Emre; "Ben pişman değilim söylediklerimden. Sonuçta a.. da bir hayvan kaplan da bir hayvan." açıklaması yapıyor.

2/4Survivor Yunus Emre diskalifiye mi olacak Acun IlıcalI’dan Yunus Emre’ye sert uyarı

Konseyde gerginliğin yükseldiğini gözler önüne seren fragmanda Acun Ilıcalı, “Sen ne diyorsun ya? Sana net bir şekilde söylüyorum. Bir kez daha konseyde bu tarzda bir konuşma yaparsan...” sözleriyle tepkisini ortaya koyuyor.

3/48 ŞUBAT TARİHLİ BÖLÜMDE YAŞANAN KAVGANIN DETAYLARI

8 ŞUBAT TARİHLİ BÖLÜMDE YAŞANAN KAVGANIN DETAYLARI

8 Şubat Salı akşamı yayınlanan bölümde Gönüllüler takımında sinirler bir anda gerildi. Sorularına yanıt bulamayan Yunus Emre, Ogeday ile tartıştı. Bu sırada araya giren Hikmet'in tartışmayı yatıştırma çabası Yunus Emre'nin tepkisini çekti.

4/4Survivor Yunus Emre diskalifiye mi olacak Acun IlıcalI’dan Yunus Emre’ye sert uyarı

'Defalarca sesler yükseldi ama kimse kimseyi itmedi. Beni iterek sakinleştirmeye çalışıyorsun.' diyen Yunus Emre'yi karşı takımdan Atakan ve Adem sakinleştirdi.

Yunus Emre ve Hikmet arasındaki kavganın görüntüleri sosyal medyada da olay oldu. Birbirine giren ikiliyi yarışmacı arkadaşları ve Survivor ekibi araya girerek sakinleştirdi. Hikmet'in tişörtünün aldıuğı müdahale ile paramparça olması dikkatlerden kaçmadı.

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