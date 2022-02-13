Survivor Yunus Emre diskalifiye mi olacak? Acun IlıcalI’dan Yunus Emre’ye sert uyarı

Survivor All Star yeni bölüm fragmanında Yunus Emre'nin açıklamaları Acun Ilıcalı’yı çileden çıkardı. 13 Şubat tarihli konseyde Yunus Emre; "Ben pişman değilim söylediklerimden. Sonuçta a.. da bir hayvan kaplan da bir hayvan." açıklaması yapıyor.
Konseyde gerginliğin yükseldiğini gözler önüne seren fragmanda Acun Ilıcalı, “Sen ne diyorsun ya? Sana net bir şekilde söylüyorum. Bir kez daha konseyde bu tarzda bir konuşma yaparsan...” sözleriyle tepkisini ortaya koyuyor.
8 Şubat Salı akşamı yayınlanan bölümde Gönüllüler takımında sinirler bir anda gerildi. Sorularına yanıt bulamayan Yunus Emre, Ogeday ile tartıştı. Bu sırada araya giren Hikmet'in tartışmayı yatıştırma çabası Yunus Emre'nin tepkisini çekti.
'Defalarca sesler yükseldi ama kimse kimseyi itmedi. Beni iterek sakinleştirmeye çalışıyorsun.' diyen Yunus Emre'yi karşı takımdan Atakan ve Adem sakinleştirdi.
Yunus Emre ve Hikmet arasındaki kavganın görüntüleri sosyal medyada da olay oldu. Birbirine giren ikiliyi yarışmacı arkadaşları ve Survivor ekibi araya girerek sakinleştirdi. Hikmet'in tişörtünün aldıuğı müdahale ile paramparça olması dikkatlerden kaçmadı.