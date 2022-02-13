Survivor Yunus Emre diskalifiye mi olacak? Acun IlıcalI’dan Yunus Emre’ye sert uyarı

'Defalarca sesler yükseldi ama kimse kimseyi itmedi. Beni iterek sakinleştirmeye çalışıyorsun.' diyen Yunus Emre'yi karşı takımdan Atakan ve Adem sakinleştirdi.



Yunus Emre ve Hikmet arasındaki kavganın görüntüleri sosyal medyada da olay oldu. Birbirine giren ikiliyi yarışmacı arkadaşları ve Survivor ekibi araya girerek sakinleştirdi. Hikmet'in tişörtünün aldıuğı müdahale ile paramparça olması dikkatlerden kaçmadı.