Survivor yeni yarışmacılar kim oldu? Survivor 2020 yeni yarışmacı isimler
Survivor yeni yarışmacılar ile 2020 sezonuna devam ediyor. Sakatlıklar ve çeşitli sebepler dolayısıyla ünlüler ve gönüllüler takımındaki bazı yarışmacıların adadan ayrılmak zorunda olması, yerine yeni yarışmacıların gelmesi ile devam etti. Peki, Survivor yeni yarışmacıları arasına kimler dahil oldu? İşte, Survivor 2020'nin yeni yarışmacıları hakkında detaylı bilgiler
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Survivor 2020 yeni yarışmacılar, sakatlıkları dolayısıyla adadan ayrılmak zorunda kalan isimlerin yerine yerlerini aldı. Ünlüler takımına 2 kişi, gönüllüler takımına 2 kişi olmak üzere toplam 4 kişi takıma dahil oldu. Peki, Survivor yeni yarışmacıları kim oldu? İşte, o isimler hakkında bazı bilgiler
SURVİVOR 2020 YENİ YARIŞMACILAR KİM OLDU?
Survivor'a sakatlıkları nedeniyle devam edemeyen gönüllüler takımından Fatma Günaydın, ünlüler takımından ise Şaziye İvegin Üner ve Uğur Pektaş, ilk haftalarda elenen isimler arasında yer aldı. Gönüllüler takımındaki Erman Altıkardeş ise öfke kontrolünü sağlayamadığı gerekçesiyle elenen bir diğer isim olmuştu. Böylece ünlüler ve gönüllüler takımından toplam 4 kişi elenmişti.
Elenen isimlerin yerine ise yeni isimler kadrolara dahil oldu. Ünlüler takımında Aşkım Burçe Tunay ve Berkan Karabulut; Gönüllüler takımında ise Gizem Birdan ve Yunus Emre Özden yarışmaya katılan isim oldu. İşte, o isimler hakkında merak edilen tüm detaylar...
Yarışmacılar hakkında tüm detayları görüntülemek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...
2
Aşkım Burçe TUNAY kimdir?
2000 doğumlu Tunay, İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü'nun sporcusudur ve 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri'deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.
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Berkan KARABULUT kimdir?
Kişisel Eğitimci ve pilates hocasıdır. Aynı zamanda Fit2Move işletmesinin sahibi olan Berkan Karabulut, vücut geliştirme üzerine kendisini geliştirmektedir.
2011 yılında Bilecik Üniversitesi'nde okumaya başlayan Berkan Karabulut, 2015 yılında eğitimini tamamlayıp mezun olmuştur.
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Gizem BİRDAN kimdir?
5 Ağustos 1992, İstanbul'da doğdu. 10 yaşında Bakırköy Spor Kulübü'nde basketbola başladı ve 24 yaşına kadar aktif olarak basketbol oynadı.
8. sınıfta Oğuz Kaan Koleji'nden burs alarak liseyi de İstanbul'da bitirdi. Sonrasında, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile anlaştı ve 1 sene Bursa'da oynadı, devamında İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni burslu kazandı ve eğitimini orada tamamladı.
Üniversiteden sonra "Kocamın Ailesi" dizisinde 30 bölüm yer alan Survivor Gizem, 2 sene E.S.E.K tiyatrosunda Ex S oyununda da performans sergiledi. En son "Şahin Tepesi" adlı dizi ile seyirciyle buluşan Gizem Birdan'ın birkaç reklam projesinde de yer aldığı biliniyor.
5
Yunus Emre ÖZDEN kimdir?
29.03.1993 İstanbul/Silivri’de doğan ve hala Silivri’de ikamet eden model, 1.85 boyunda ve 82 kilo. 2 çocuklu ailenin tek oğlu olan Survivor Yunus Emre, Açıköğretim Fakültesi’nde Ulaştırma Lojistik okuyor.
Lise hayatında yaşadığı bir rahatsızlık sonucu çok kilo aldığını ve okuldayken, aldığı kilolarla çok dalga geçildiği için okulu bir türlü sevemediğini ifade eden model, bu sebeple tedavisi sona erdiğinde okul çıkışı şehir stadında koşarak 96 kilodan 64 kiloya düştüğünü anlatıyor.
17 yaşına geldiğinde başvurduğu ajanslarla katalog çekimi yapan Yunus Emre, 18 yaşına geldiğinde Fashion Week’e çıkmaya başladığından bahsediyor. Modelliğin bir parçasının da spor olduğunu ve bu nedenle kum torbasının başında saatler geçirdiğini, küçüklüğünde ise hep dövüşçü olmayı hayal ettiğini; fakat ailesinin buna izin vermediğini söylüyor. Daha sonrasında spor salonuna gelen profesyonel kick boxer, güreşçi ve karetecilerle yaptığı antremanlarda onlardan daha iyi olduğunu fark eden Yunus Emre, MMA dövüşlerine katılmaya başlıyor. 2019’da Türkiye 3.’sü, İstanbul 2.’si olan Yunus Emre, şu anda modellik ve yardımcı oyunculukla ilgilendiğini, aksiyon filmi çekmek ve dövüş kulübü sahibi olmak gibi hayalleri olduğunu söylüyor.
MMA Federasyonu’nun bile kendisine “hocam” diyerek hitap ettiğini belirten Yunus Emre, MMA’nın kötülüklerden arınma ve başarısızlıklardan başarılar çıkarma öyküsü olduğunu anlatıyor.