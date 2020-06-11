Survivor yeni takımlar nasıl oluştu? Survivor 2020 kırmızı ve mavi takım kaptanları kimler? Survivor 103. bölüm özeti

Oyunda en iyi performansı gösteren ilk dört isim Cemal Can, Arda, Evrim ve Yasin oldu. İlk iki ismi belirlemek için aralarında yarışan dört yarışmacı da mavi takımda yer aldı.



Kıyasıya mücadelenin yaşandığı oyunda ilk kaptan Ardahan, ikinci kaptan da Cemal Can seçildi.



Ardahan Nisa'yı mavi takıma seçmek isteyince, Nisa "Ben Sercan'la aynı takımda olmak istemiyorum" yanıtını verdi.