Survivor yeni takımlar nasıl kuruldu? Survivor 2021'de kim hangi takıma geçti? İşte kırmızı ve mavi takım yarışmacıları
Survivor yeni takımlar son bölümde belirlendi. Adım adım büyük finale giden Survivor 2021'in 5 Mayıs Çarşamba akşamı ekranlara gelen 85. bölümünde, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları yer değiştirdi. Çeyrek finalden önce kurulan takımları Survivor özel konseyinde açıklayan Acun Ilıcalı, izleyenlerin de anket sonuçlarına göre karar verildiğini bildirdi. 6 yarışmacı mavi, 5 yarışmacı kırmızı takımda yer alırken, yakınlıkları ile bilinen Batuhan ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun aynı takıma girmesi dikkat çekti. İşte, Survivor 2021 takımları ve özel konseyde yaşananlar...
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Şampiyonluk için geri sayımın devam ettiği Survivor Ünlüler Gönüllüler, özel konsey ile ekranlara geldi. Yarışmacıların eşitlenmesi adına Melis'in elenmesinden sonra Survivor'da yeni takımlar kuruldu. Ekran başındaki izleyenlerin de oylarına göre yapılan dağılımda, Steven, Poyraz, Dora mavi takımda kaldı. Batuhan, İsmail Balaban kırmızı takımda yer alırken karşı takımdan üç isim bu takıma geçti.
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ÖZEL KONSEYDE TAKIMLAR KURULDU
Survivor özel konseyinde Acun Ilıcalı yarışmacı dağılımından önce açıklamalarda bulundu. Ilıcalı yarışmacılara, "Kiminle aynı takımda olmak istersin, kiminle olmak istemezsin?" diyerek özel bir soru yöneltti. Bu soru karşısında oldukça şaşıran yarışmacılardan ilginç cevaplar geldi.
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Aleyna Kalaycıoğlu Ayşe ile rakip takımda yarışmak istediğini, Aleyna Çalışkan ile aynı takımda kalmak istediğini söyledi. Ayşe de buna karşılık Aleyna Kalaycıoğlu ile karşı takımlarda yarışmak istediğini dile getirdi.
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SURVİVOR'DA KİM HANGİ TAKIMA GEÇTİ?
Acun Ilıcalı, yarışmacı dağılımını açıklamadan önce, ''Seyircilerimizin fikirlerini göz önüne alarak dört dörtlük takımlar kurduk.'' dedi. Takımlar şu şekilde kuruldu;
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MAVİ TAKIM:
Steven,
Merve Aydın,
Poyraz,
Sergen,
Ayşe,
Dora,
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KIRMIZI TAKIM:
Berkay,
Batuhan,
Aleyna Çalışkan,
Aleyna Kalaycıoğlu,
İsmail Balaban,
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Barış Özbek'ten olay iddia: Aleyna, Batuhan'a aşık
Yeni takımların kurulmasının ardından gözler aynı takıma giren Aleyna Kalaycıoğlu ve Batuhan'a çevrildi. Geçtiğimiz haftalarda sağlık sorunları nedeni ile elenen Barış Özbek'ten ikili ile ilgili bomba iddia gelmişti.
Instagram hesabından soruları yanıtlayan Özbek, ‘Aleyna Kalaycıoğlu, Batuhan’a yanık, Aleyna, Batuhan’a aşıksa çocuk ne yapsın’ ifadelerini kullanmıştı. Barış’ın bu açıklamaları sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girmişti.