Survivor yeni takımlar nasıl kuruldu? Survivor 2021'de kim hangi takıma geçti? İşte kırmızı ve mavi takım yarışmacıları

Şampiyonluk için geri sayımın devam ettiği Survivor Ünlüler Gönüllüler, özel konsey ile ekranlara geldi. Yarışmacıların eşitlenmesi adına Melis'in elenmesinden sonra Survivor'da yeni takımlar kuruldu. Ekran başındaki izleyenlerin de oylarına göre yapılan dağılımda, Steven, Poyraz, Dora mavi takımda kaldı. Batuhan, İsmail Balaban kırmızı takımda yer alırken karşı takımdan üç isim bu takıma geçti.