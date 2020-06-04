Televizyon Haber Giriş: 04 Haziran 2020 - 00:49 , 04 Haziran 2020 - 00:49

Survivor yeni takımlar belli seçildi: Survivor 2020'de takım kaptanı kimler oldu? İşte kırmızı ve mavi takım

Survivor'da kaptanlık oyununu kim kazandı? Survivor yeni takımları, yarışmanın ekranlara gelen 96. bölümüyle belli oldu. Çeyrek finale kısa süre kala, Survivor'un 3 Haziran akşamı seyirci karşısına çıkan bölümünde, kaptanlık mücadelesi için yarışmacılar parkurda karşı karşıya geldi. Kırmızı ve mavi takım olmak üzere yeni takımların kurulduğu Survivor'da oynanan oyunu kazanan iki yarışmacı kaptan seçildi. İşte, Survivor 2020 yeni takımları ve son bölüm özeti.