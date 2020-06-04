Survivor yeni takımlar belli seçildi: Survivor 2020'de takım kaptanı kimler oldu? İşte kırmızı ve mavi takım
Survivor'da kaptanlık oyununu kim kazandı? Survivor yeni takımları, yarışmanın ekranlara gelen 96. bölümüyle belli oldu. Çeyrek finale kısa süre kala, Survivor'un 3 Haziran akşamı seyirci karşısına çıkan bölümünde, kaptanlık mücadelesi için yarışmacılar parkurda karşı karşıya geldi. Kırmızı ve mavi takım olmak üzere yeni takımların kurulduğu Survivor'da oynanan oyunu kazanan iki yarışmacı kaptan seçildi. İşte, Survivor 2020 yeni takımları ve son bölüm özeti.
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Ünlüler Gönüllüler formatı ile yayınlanan Survivor'da yeni takım sistemine geçildi. Büyük finale kısa süre kala rekabetin arttığı Survivor 2020'de kırmızı ve mavi takım kuruldu. Oynanan oyunu kazanarak kaptan olan Sercan ve Cemal Can yarışmacıların isimlerini seçerek takımları belirledi. Evrim'in mavi, Barış'ın da Sercan'ın seçimiyle kırmızı takıma seçilmesi şaşkınlık yarattı. işte, Survivor 2020'de 96. bölümde seçilen yeni takımlar...
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SURVİVOR'DA KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da kaptanlık mücadelesi için yarışmacılar parkurda karşı karşıya geldi. Aycan'ın elenmesinden sonra ilk kez parkurda yarışan yarışmacılar zorlu anlar yaşandı. Cemal Can'ın performansının dikkat çektiği kaptanlık oyununda Barış günler sonra ilk kez parkura çıktı. 10 isim, parkurdaki performanslarına göre önce 4'e düştü ve bu 4 isimden 2 kişi Survivor'da yeni dönemin 2 takımının kaptanı olarak belirlendi.
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Gönüllülerde 7, ünlüler 3 yarışmacının bulunduğu toplamda da 10 yarışmacının olduğu konseyde, mavi takımın kaptanı Cemal Can oldu. Böylece ilk takımın kaptanı Cemal Can seçildi.
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Barış ve Sercan'ın mücadele verdiği oyunda kazanan isim 5-0 skorla Sercan oldu. Sercan böylece kırmızı takımın kaptanı seçildi.
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SURVİVOR'DA KİM HANGİ TAKIMA GEÇTİ?
Takım kaptanları seçilen Sercan ve Cemal Can konseyde yeni takımları belirledi.
Konseyde kırmızı takımın yarışmacılarını belirleyen Sercan, Elif, Berkan, Yunus Emre ve Barış'ı seçti.
Mavi takım seçme hakkı kazanan Cemal Can ise Nisa, Yasin, Ardahan ve Evrim'in takıma aldı.