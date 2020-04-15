Survivor yeni takımlar belli oldu! İşte, Survivor 2020 takım dağılımları

SURVİVOR'DA ELEME OLDU MU? İlgi gören yarışma programı Survivor 14 Nisan akşamı ekranlara gelen bölümünde farklı bir konsey ile yayınlandı. Ancak Survivor konseyinde bu kez eleme değil, takımların karıştığı bir konsey yaşandı. Dolayısıyla Survivor'da bu hafta eleme olmadı. Survivor'da elemenin önümüzdeki hafta salı günü yapılması bekleniyor. Gelişmeler geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.