Survivor yeni takımlar belli oldu! İşte, Survivor 2020 takım dağılımları
Survivor 2020 yeni takım düzeni ile 15 Nisan akşamı ilk mücadelesine çıkıyor. Ünlüler ve gönüllüler takımında mücadele eden yarışmacıların yeniden belirleneceğini açıklayan Acun Ilıcalı, dün akşam ünlüler ve gönüllüler takımındaki yer değişimini duyurdu. Buna göre iki yarışmacı, yeni adalarına geçiş yaptı. Diğer taraftan Survivor’da bu hafta eleme de yapılmadı. İşte, Survivor’da dün akşam yaşananlar ve ödül oyununu kazanan takım hakkında detaylı bilgiler
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Survivor 2020 takım dağılımları dün akşam belirlenmiş oldu. Acun Ilıcalı’nın duyurduğu iki isim, ünlüler ve gönüllüler takımındaki yerini almış oldu. Peki, Survivor yeni takımlar nasıl şekillendi? İşte, Survivor 2020 yeni takım dağılımları ve ödül oyunu hakkında detaylı bilgiler
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da salı akşamı takım değişiminden önce yarışmacılar parkurda ödül oyunu için karşı karşıya geldi. 14 Nisan Salı akşamı mücadele veren yarışmacılar iletişim oyununu kazanmak için ter döktü. Oynanan oyun sonrası Survivor'da iletişim ödül oyununu ünlüler takımı kazandı. Ünlüler takımı böylece sevdikleriyle iletişim kurma şanslı elde etti.
İşte, yeni takım dağılımları...
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SURVİVOR KİM HANGİ TAKIMA GEÇTİ?
Survivor'da yeni takımlar yeniden kuruldu. Konseyde, 2 takımdan 2 ismin yer değiştireceğini Acun Ilıcalı açıkladı. Ünlüler Takımından Gönüllüler Takımı'na geçen isimler gecenin sonunda belli oldu. Survivor 2020'de Ünlüler Takımından Gönüllüler'e geçen isim Berkan oldu. Yunus Emre ise, Survivor Gönüllüler Takımı'ndan Ünlüler Takımı'na geçen isim oldu. Yarışmacılar, çarşamba gününden itibaren yeni takımlarında mücadele verecek.
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SURVİVOR'DA ELEME OLDU MU?
İlgi gören yarışma programı Survivor 14 Nisan akşamı ekranlara gelen bölümünde farklı bir konsey ile yayınlandı. Ancak Survivor konseyinde bu kez eleme değil, takımların karıştığı bir konsey yaşandı. Dolayısıyla Survivor'da bu hafta eleme olmadı. Survivor'da elemenin önümüzdeki hafta salı günü yapılması bekleniyor. Gelişmeler geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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SURVİVOR SON BÖLÜMDE KİM ELENMİŞTİ?
Survivor'da en fazla SMS oyu alan isimler Aycan ve Ezgi oldu. İki ismin belirlediği Ersin ve Mert eleme potasına kaldı. 4 kişi arasında geçen eleme heyecanında Perviz elenerek Survivor'dan ayrıldı.Güçlü bir yarışmacı olan Perviz'in elenmesi karşı takımı ve ekran karşısındakileri şaşırttı.