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Televizyon
Haber Giriş: 19 Haziran 2021 - 03:17 | 

Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Survivor 'da ilk finalist kim olacak?

Survivor yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Dominik Cumhuriyeti'nde 6 aydır mücadele veren yarışmacılar 19 Haziran Cumartesi akşamı İstanbul'daki yarı final koltuğuna bilet almak için performans oyununda karşılaşacak. Gecenin birincisi finalist olmayı garantileyecek. Heyecan dolu mücadelenin yaşandığı performans oyunu görüntüleri şimdiden Survivor hayranlarını meraklandırdı. Peki, Survivor 'da ilk finalist kim olacak? İşte, 19 Haziran Survivor 123. bölüm fragmanı ve bu akşam yaşanacaklar.

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Survivor 'da ilk finalistin belli olacağı 123. bölümün fragmanı ekranlara geldi. Ayşe, Poyraz, Berkay, İsmail ve Aleyna'nın kaldığı yarışmanın yeni bölüm fragmanında performans oyununun oynanması dikkat çekti. Sunucu Murat Ceylan'ın fragmanda verdiği anonsa göre performans oyununun galibi Survivor yarı finaline kalacak. Fragmanda yer alan bir diğer önemli gelişme ise Aleyna ve İsmail'in Ayşe ile ilgili yaşanan gerilimle ilgili yorumları oldu.

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3SURVİVORDA İLK FİNALİST KİM OLACAK

SURVİVOR'DA İLK FİNALİST KİM OLACAK?

19 Haziran Cumartesi akşamı TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor'ın 123. bölümünde beş yarışmacı performans oyunu için karşılaşacak. Birbirinden zorlu engellerin bulunduğu parkurda gecenin galibi yarı final koltuğuna oturacak. Gecenin birincisi cumartesi akşamı oyunun ardından belli olacak.

4SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN

SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?

Geçtiğimiz yıl yarışmanın finali 13-14 Temmuz tarihlerinde yapılmıştı. Her hafta bir yarışmacının elenmesinden dolayı, 4 hafta sonra yarışmanın bitmesi tahmin ediliyordu. Ancak Survivor'ın önümüzdeki hafta yada diğer hafta final yapması bekleniyor. Konuyla ilgili Acun Ilıcalı'nın ilerleyen günlerde açıklama yapması tahmin ediliyor.

5SURVİVORDA HANGİ YARIŞMACILAR KALDI

SURVİVOR'DA HANGİ YARIŞMACILAR KALDI?

KIRMIZI TAKIM

BERKAY - İSMAİL - ALEYNA

MAVİ TAKIM

POYRAZ - AYŞE

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