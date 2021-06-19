Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Survivor 'da ilk finalist kim olacak?
Survivor yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Dominik Cumhuriyeti'nde 6 aydır mücadele veren yarışmacılar 19 Haziran Cumartesi akşamı İstanbul'daki yarı final koltuğuna bilet almak için performans oyununda karşılaşacak. Gecenin birincisi finalist olmayı garantileyecek. Heyecan dolu mücadelenin yaşandığı performans oyunu görüntüleri şimdiden Survivor hayranlarını meraklandırdı. Peki, Survivor 'da ilk finalist kim olacak? İşte, 19 Haziran Survivor 123. bölüm fragmanı ve bu akşam yaşanacaklar.
Survivor 'da ilk finalistin belli olacağı 123. bölümün fragmanı ekranlara geldi. Ayşe, Poyraz, Berkay, İsmail ve Aleyna'nın kaldığı yarışmanın yeni bölüm fragmanında performans oyununun oynanması dikkat çekti. Sunucu Murat Ceylan'ın fragmanda verdiği anonsa göre performans oyununun galibi Survivor yarı finaline kalacak. Fragmanda yer alan bir diğer önemli gelişme ise Aleyna ve İsmail'in Ayşe ile ilgili yaşanan gerilimle ilgili yorumları oldu.
2