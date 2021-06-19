Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Survivor 'da ilk finalist kim olacak?

Survivor 'da ilk finalistin belli olacağı 123. bölümün fragmanı ekranlara geldi. Ayşe, Poyraz, Berkay, İsmail ve Aleyna'nın kaldığı yarışmanın yeni bölüm fragmanında performans oyununun oynanması dikkat çekti. Sunucu Murat Ceylan'ın fragmanda verdiği anonsa göre performans oyununun galibi Survivor yarı finaline kalacak. Fragmanda yer alan bir diğer önemli gelişme ise Aleyna ve İsmail'in Ayşe ile ilgili yaşanan gerilimle ilgili yorumları oldu.