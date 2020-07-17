Survivor Yasin'den itiraf: Bizi en çok Evrim şaşırttı
Survivor 2020, tarihinin en çok izlenen ve konuşulan yarışması oldu bu yıl... Survivor final gecesinin ertesi günü yarışmacılar ve Acun Ilıcalı barbekü partisinde buluştu. Cemal Can Canseven’in şampiyon olduğu yarışmada konuşulan isimler bir hayli fazla... Survivor’a damga vuran isimlerden Barış Murat Yağcı, Berkan Karabulut, Nisa Bölükbaşı, Mert Öcal, Evrim Keklik, Sercan Yıldırım ve Yasin Obuz sıcağı sıcağına hurriyet.com.tr’de Ferit Ömeroğlu’na konuştu. Survivor’a dair itiraflarda bulunan yarışmacılar ‘en’leri anlattı.
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Survivor 2020 finali konuşulmaya devam ediyor. Yarışmaya damga vuran isimlerden yarışma sonrasında challenge yaparken itiraflar geldi. İşte gündem yaratacak cevaplar...
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Survivor Yasin: Benim Tapum Acun Abide! O Biliyor Ne Olacağını
#Hürriyet #Survivor #YasinObuz
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*Hoş geldin Yasin, nasılsın? Yasin: Nasıl olayım, gördüğünüz gibi. Daha yeni Survivor’dan çıktık.
*Çok enerjik görünüyorsun. Yasin: Alışmaya çalışıyoruz. Her zaman enerjiktim ama son aylara doğru enerjim düşmüştü. Çünkü yemek yoktu haliyle bir süre sonra enerji düşüyor. Vatana döndüğüm için çok mutluyum. O yüzden onun vermiş olduğu bir enerji var.
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*Döndüğün günden bu ana kadar nasıl geçti vakit? Yasin: Muhteşem geçti diyebilirim. Hem ailemi gördüm hem sevdiklerime kavuştum. Elbiseleri filan değiştirdik normal hayatıma döndüm diyebilirim. Eski ben olmaya devam.
*Ekranda en çok kalanlardan biri sen olmuşsun. Ne hissediyorsun? Yasin: Türkiye rekoru kırdım bu konuda. MasterChef’ten sonra Survivor’a katılmam ve yaklaşık 6 ay burada kalmamla beraber haftanın yedi günü de yayındaydık. 216 gün Türkiye’de yayına çıkma rekoru kırmışım. Bu benim için güzel bir şey, gurur verici.
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*Devamında neler bekliyor seni acaba? Ekranda kalmaya devam mı? Yasin: Onu Acun abiye sormak lazım. Benim tapum Acun abide. (Gülüyor.) O biliyor ne olacağını, ben karar veremem tabii ki de.
*Her anlamda teslim olmak güzel bir şey. Yasin: Kariyer anlamında teslim olmak aslında Acun Medya gibi bir şirkete teslim olmak güzel. Bu herkes için geçerli değil. Onlar Türkiye’deki sayılı şirketlerden. O yüzden emin ellerdeyiz.
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*Challenge yapacağız sana hazır mısın? Yasin: Hazırım.
*En sinirli? Yasin: Ben.
*En saf? Yasin: Onun için bir dakika düşünmem lazım. Aramızda saf denecek kimse yoktu. Herkesin gözü dört oynuyordu.
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*En gamsız? Yasin: Ardahan.
*En komik? Yasin: Ardahan ve Cemal Can.
*En şaşırtan? Yasin: Evrim.
*Neden şaşırtıyordu? Yasin: Çünkü ilk geldiğinde hepimiz gider diyorduk ama performansı sonradan şaşırttı bizi.
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*En aşk insanı? Yasin: Cemal Can.
*En kıskanç? Yasin: Nisa.
*En çok horlayan? Yasin: Sercan.
*En aç? Yasin: Ardahan.
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*En iyi kalpli? Yasin: Cemal Can.
*En yardımsever? Yasin: Ben.
*En çok kime yardım ettin? Yasin: Survivor’daki herkese. Takım arkadaşlarımın 6 ay boyunca yemeklerini yaptım. Bir şey olduğu zaman ilk ben koşuyordum.
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*En hırslı? Yasin: Berkan.
*En acımasız? Yasin: Hangi anlamda? Neye göre, kime göre? Acımasız, sertlik anlamında mı? Aramızda acımasız yoktu ya.
*En üzüldüğün eleme? Yasin: Evrim.
*En iyi şarkı söyleyen? Yasin: Cemal Can.
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*En yetenekli? Yasin: Nisa.
*En beceriksiz? Yasin: Mert.
*En çok istediğin şey neydi? Yasin: Finali görmekti.
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*En çok hüzünlendiğin anı paylaşabilir misin? Yasin: 8-2’den 10-9 mağlup olmamızdı. O gün uyuyamamıştım.
*En çok neye şaşırdın? Yasin: Berkan’ın elenmesi.
*En çok neyi yanlış anladın? Yasin: Kendimi.
*Hangi konuda? Yasin: Sakin ve enerjik bir adamın sinirli bir insana dönüşmesi.
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*En çok neye hayır dedin? Yasin: Bir elin parmağını geçmez.
*En unutmadığın ödül? Yasin: Otel ödülü.
*Nasıl geçmişti? Yasin: Muhteşemdi her yönüyle. En çok Evrim’e yılan almıştım onu unutamıyorum.