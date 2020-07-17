Survivor Yasin'den itiraf: Bizi en çok Evrim şaşırttı

*Devamında neler bekliyor seni acaba? Ekranda kalmaya devam mı?

Yasin: Onu Acun abiye sormak lazım. Benim tapum Acun abide. (Gülüyor.) O biliyor ne olacağını, ben karar veremem tabii ki de.



*Her anlamda teslim olmak güzel bir şey.

Yasin: Kariyer anlamında teslim olmak aslında Acun Medya gibi bir şirkete teslim olmak güzel. Bu herkes için geçerli değil. Onlar Türkiye’deki sayılı şirketlerden. O yüzden emin ellerdeyiz.