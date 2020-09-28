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Hürriyet
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Haber Giriş: 28 Eylül 2020 - 17:33 | 

Bir öpücük ver de gündem olalım

Yasin Obuz, yeni çıkardığı şarkısının başarısını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

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Survivor Yasin Obuz, ilk şarkısı " Ala" yı piyasaya sürdü. Müzikseverlerin yoğun ilgisiyle karşılanan şarkı kısa süre içerisinde 12 milyon izlendi.

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Şarkısının klibini sosyal medya hesabından paylaşan Yasin gönderisine, “ Nefret edenlere selam! Ala 12 milyon! Sayı saymayı biliyorsanız kudurun hadi cannolar” notunu ekledi. Yasin Obuz’un bu paylaşımına ise Evrim Keklik’ten “Bebişim onlar yüze, bine kadar saymayı biliyorlar. Sen milyonları say” yorumu geldi. Yasin Obuz Survivor Evrim’e verdiği karşılık ise şaşırttı.

3GÜNDEM OLALIM
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"GÜNDEM OLALIM"

Survivor yarışmasından sonra bir türlü yıldızı barışmayan Yasin Obuz ve Nisa Bölükbaşı bir kez daha karşı karşıya geldi. Evrim Keklik’in gönderisine yorum yapmasından sonra Survivor Yasin verdiği, “Evrim bir öpücük ver de gündem olalım” cevabı sosyal medyada Nisa ile Barış’a yapılan bir gönderme olarak yorumlandı.

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Nisa Bölükbaşı’nın Barış Murat Yağcı’nın yanağına öpücük kondurduğu video sosyal medyayı sallamıştı. Bu anları Instagram’dan paylaşan Barış, kısa süre sonra videoyu sayfasından kaldırmıştı.

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