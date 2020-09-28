Yasin Obuz, yeni çıkardığı şarkısının başarısını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Survivor Yasin Obuz, ilk şarkısı " Ala" yı piyasaya sürdü. Müzikseverlerin yoğun ilgisiyle karşılanan şarkı kısa süre içerisinde 12 milyon izlendi.
2
Abone Ol
Şarkısının klibini sosyal medya hesabından paylaşan Yasin gönderisine, “ Nefret edenlere selam! Ala 12 milyon! Sayı saymayı biliyorsanız kudurun hadi cannolar” notunu ekledi. Yasin Obuz’un bu paylaşımına ise Evrim Keklik’ten “Bebişim onlar yüze, bine kadar saymayı biliyorlar. Sen milyonları say” yorumu geldi. Yasin Obuz Survivor Evrim’e verdiği karşılık ise şaşırttı.
3
Abone Ol
"GÜNDEM OLALIM"
Survivor yarışmasından sonra bir türlü yıldızı barışmayan Yasin Obuz ve Nisa Bölükbaşı bir kez daha karşı karşıya geldi. Evrim Keklik’in gönderisine yorum yapmasından sonra Survivor Yasin verdiği, “Evrim bir öpücük ver de gündem olalım” cevabı sosyal medyada Nisa ile Barış’a yapılan bir gönderme olarak yorumlandı.
4
Abone Ol
Nisa Bölükbaşı’nın Barış Murat Yağcı’nın yanağına öpücük kondurduğu video sosyal medyayı sallamıştı. Bu anları Instagram’dan paylaşan Barış, kısa süre sonra videoyu sayfasından kaldırmıştı.