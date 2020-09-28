"GÜNDEM OLALIM" Survivor yarışmasından sonra bir türlü yıldızı barışmayan Yasin Obuz ve Nisa Bölükbaşı bir kez daha karşı karşıya geldi. Evrim Keklik’in gönderisine yorum yapmasından sonra Survivor Yasin verdiği, “Evrim bir öpücük ver de gündem olalım” cevabı sosyal medyada Nisa ile Barış’a yapılan bir gönderme olarak yorumlandı.