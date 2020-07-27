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Haber Giriş: 27 Temmuz 2020 - 17:48,

Survivor Yasin, Cemal Can'ın şampiyonluğuna sahip çıktı

'Survivor 2020' final yaptı ancak Cemal Can Cansever’in şampiyonluğu konuşulmaya devam ediyor.

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Cemal Can’ın birinciliğine bir tepki de Youtuber Ali Biçim’den gelmişti. Survivor Yasin, yakın arkadaşı Cemal Can’ı, Biçim'e karşı savundu.

2ŞAMPİYON DANLAYI KUTLARIM
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ŞAMPİYON DANLA'YI KUTLARIM

Cemal Can Canseven’in fenomen Danla Bilic sayesinde şampiyon olduğunu söyleyen Ali Biçim, sosyal medyanın gündemine oturdu.Ali Biçim sosyal medya hesabından “Gündem yoğunluğundan kutlamayı unuttum. Survivor’ın şampiyonu olan Danla Biliç’i kutlarım” notunu ekledi.

3Barış aynı zamanda ünlülerle, internet fenomenleriyle yarıştı
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'Barış aynı zamanda ünlülerle, internet fenomenleriyle yarıştı'

Özaslan Ali Biçim’e cevap olarak “Barış aynı zamanda ünlülerle, internet fenomenleriyle yarıştı. Demet Akalın’dan tut, Aleyna Tilki, Mustafa Ceceli vb.” ifadelerini kullandı.

4TAKİPÇİLERİ BİRBİRİNE GİRDİ
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TAKİPÇİLERİ BİRBİRİNE GİRDİ

Ali Biçim’e Barış Murat Yağcı hayranlarından destek yorumları yağarken; Cemal Can ve Nisa’nın takipçileri adeta ayaklandı.

5Boş yapanlarda bugün sen varsın
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'Boş yapanlarda bugün sen varsın'

Survivor Yasin, bu eleştirilere “Sana mı kalmış milleti kutlamak boş beleş. Yiyorsa gelip katılsaydın şampiyon olsaydın. Cemal’in emeğine laf söylersen ki söylüyorsun seni paramparça ederim. Bizim ne çektiğimizi bir biz, bir Allah biliriz. Boş yapanlarda bugün sen varsın. Şimdi bu kapağı al, yol al bumm!” yanıtını verdi.

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