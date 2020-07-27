Survivor Yasin, Cemal Can'ın şampiyonluğuna sahip çıktı

'Boş yapanlarda bugün sen varsın' Survivor Yasin, bu eleştirilere “Sana mı kalmış milleti kutlamak boş beleş. Yiyorsa gelip katılsaydın şampiyon olsaydın. Cemal’in emeğine laf söylersen ki söylüyorsun seni paramparça ederim. Bizim ne çektiğimizi bir biz, bir Allah biliriz. Boş yapanlarda bugün sen varsın. Şimdi bu kapağı al, yol al bumm!” yanıtını verdi.