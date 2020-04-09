Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç'ı dolandırmıştı... O sahtekarın cezası belli oldu!

İbrahim G.'nin Karaağaç'a yönelik cinsel saldırı suçu yönünden beraatına karar verildi geçtiğimiz günlerde. Ancak dini inanç ve duyguların istismarıyla 2017 yılının Ağustos ayından 2018 yılının Ocak ayına kadar farklı seferlerde 88 bin 829 TL para alıp Karaağaç'ı dolandırdığı gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis ve 120 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Ayrıca şantaj suçundan 2 yıl 6 ay hapis ve 5 bin lira adli para cezası ile de cezalandırılmasına hükmedildi. İbrahim G., toplamda 10 yıl hapis 125 bin lira para cezası aldı.