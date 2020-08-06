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Haber Giriş: 06 Ağustos 2020 - 14:23,

Survivor yarışmacılarının eski halleri sosyal medyayı salladı!

11 ünlü, 11 gönüllü toplam 22 yarışmacının mücadele ettiği Survivor 14 Temmuz'da final yaptı. 5,5 aylık maceranın şampiyonu görkemli bir final ile belli oldu. Cemal Can, Barış ile çıktığı SMS oylamasından galip olarak ayrıldı.Finalin üzerinden yaklaşık 1 ay geçmesine rağmen, yarışmanın yankıları dinmedi. Issız adada şampiyonluk için ter döken yarışmacılar neredeyse her gün sosyal medyada gündem oldu.

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Son olarak yarışmanın iddialı isimlerinden Aycan Yanaç'ın bir akraba düğününde çekilen full makyajlı fotoğrafı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Aycan'ın fotoğrafına onlarca yorum geldi.

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21 yaşındaki Yanaç'ın fotoğrafından sonra diğer Survivor yarışmacılarının yıllar içindeki değişimleri de merak konusu oldu.

Bakalım 165 gün boyunca evlerinize konuk olan o isimleri eski fotoğraflarına bakarak tanıyabilecek misiniz?

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Fotoğraftaki minik kızın bakışları size tüyo verebilir...

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Hala aynı munzur ifadeye sahip olan yarışmacı Nisa Bölükbaşı...

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Bu küçük çocuk da Survivor 2020'nin iddialı isimlerindendi...

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Fotoğrafın sahibi Ardahan Uzkanbaş!

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Bu küçük kız çocuğu büyüdü ve Survivor 2020'nin en başarılı kadın yarışmacısı oldu.

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Fotoğraftaki kişi Elif Gören...

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Fotoğraf çekildiğinde 4-5 yaşlarında olan bu küçük kız yarışmanın en fettan isimlerinden...

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Fotoğraftaki kişi Evrim Keklik!

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Bu küçük çocuğu göz rengi hemen ele veriyor!

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O küçük çocuk fanları tarafından şampiyonluğuna kesin gözüyle bakılan Barış Murat Yağcı.

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Bu bıçkın bakışlar sizi yanıltmasın, aslında pamuk gibi bir kalbi var!

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Fotoğraftaki kişi Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can!

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Bu küçük çocuk büyüdü ve tüm Türkiye'nin tanıdığı ünlü biri oldu...

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fotoğraftaki küçük çocuk yarışmanın favorilerinden Sercan Yıldırım...

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Tıpkı Barış gibi, onu da bakışları ele veriyor...

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Fotoğraftaki küçük kız Almanya'da top koşturan Aycan Yanaç!

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Bu ufaklığın uzayan saçları dışında değişen hiçbir şeyi yok!

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Fotoğrafın sahibi yarışmada 4. olan Berkan Karabulut...

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