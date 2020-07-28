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Haber Giriş: 28 Temmuz 2020 - 00:11,

Gözler onları aradı! Survivor yarışmacılarını buluşturan düğün

Milli futbolcu Sercan Yıldırım'ın kardeşi Tezcan Yıldırım, uzun zamandır aşk yaşadığı Ece Yıldırım ile nikah masasına oturdu. Çifti bu mutlu günlerinde Survivor yarışmacıları yalnız bırakmadı.

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Bu yıl Survivor 2020 yarışmasıyla adından sıkça söz ettiren Sercan Yıldırım'ın kardeşi Tezcan Yıldırım, Ece Yıldırım ile dünyaevine girdi.

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Çifti bu mutlu gününde Sercan Yıldırım'ın Survivor yarışmasında birlikte yer aldığı arkadaşları yalnız bırakmadı.

3YARIŞMADAYKEN DAVET ETMİŞTİ
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YARIŞMADAYKEN DAVET ETMİŞTİ

Yarışma boyunca adından sıkça söz ettiren Yıldırım; 'Kardeşim bu yaz evleniyor, bütün yarışmacı arkadaşlarımı bekliyorum' açıklamasını yapmıştı.

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Heyecanla beklenen düğün bugün gerçekleşti. Survivor 2020’de yer alan Mert Öcal, Aşkım Burçe, Aycan Yanaç, Yunus Emre Özden ve Yasin Obuz bu özel gecede Yıldırım Ailesi'ni yalnız bırakmadı.

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Ekip düğünden renkli kareleri sosyal medyadan paylaştı. Arkadaşlarına teşekkür eden Sercan Yıldırım paylaştığı fotoğrafın altına 'Kardeşlerim gelmiş' notunu düştü.

6ERSİN VE ELİF KATILMADI
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ERSİN VE ELİF KATILMADI

Survivor 2020 ünlüler takımında yer alan ve Sercan Yıldırım’a yakınlığıyla bilinen Ersin Korkut ve Elif Gören düğüne katılmadı. Sercan Yıldırım’la yarışma boyunca çok iyi anlaşan ikilinin Marmaris’te tatilde olduğu öğrenildi.

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Yarışma boyunca hırsıyla dikkatleri üzerine çeken Sercan Yıldırım, gösterdiği performansla unutulmazlar arasına ismini yazdırmıştı.

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