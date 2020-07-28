Gözler onları aradı! Survivor yarışmacılarını buluşturan düğün

ERSİN VE ELİF KATILMADI Survivor 2020 ünlüler takımında yer alan ve Sercan Yıldırım’a yakınlığıyla bilinen Ersin Korkut ve Elif Gören düğüne katılmadı. Sercan Yıldırım’la yarışma boyunca çok iyi anlaşan ikilinin Marmaris’te tatilde olduğu öğrenildi.