Survivor yarışmacıları Yasin Obuz ve Barış Murat Yağcı birbirine girdi!

Yemek programı eleştirisini beğendi Survivor programını ikinci olarak noktalayan Barış Murat Yağcı, Yasin Obuz hakkında yapılan 'Murat Ceylan... Survivor'a gelmiş en yakışıklı, en yenekli ve en kaliteli insanlardan biri... Değer görmesi için daha ne olması gerekiyor? Yemek programlarına katılıp kendisini rezil etmediği için mi değer göremiyor bu çocuk?' yorumunu beğendi.