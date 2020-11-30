Survivor yarışmacıları Nisa ve Barış’ın özel görüntüleri ardından açıklama: Kabul ettiler
Survivor 2020 yarışmasıyla adını duyuran Nisa Bölükbaşı ve oyuncu Barış Murat Yağcı’nın özel görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu. İkilinin öpüşme videosu sosyal medyada ifşa oldu. İfşa görüntüleri ardından Nisa Bölükbaşı ve Murat Yağcı, ortak açıklamada bulundu. Aşk iddialarını kabul etmeyip her fırsatta ‘Kardeşiz’ diyen ikili bu kez iddiaları doğruladı.
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Survivor 2020'nin yıldızları Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'nın öpüşme görüntüleri ortayı çıktı. Murat Yağcı, geçen ay verdiği röportajda aşk haberleriyle ilgili, “Nisa'nın yaşı daha çok ufak ve ailesi de yıpranıyor" demişti.Daha önce aşk iddialarını yalanlayan ikili yaptıkları ortak açıklamayla ilişkilerini kabul etti.
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Yapılan açıklamada, "Biz her insanın yaşamasını istediğimiz türden güzel bir ilişkiyi aylardır yürütüyoruz ve birbirimizi çok seviyoruz." ifadelerine yer verildi.Bizler bir TV programı ile hayatlarınıza girmiş iki genç bireyiz. Programın bitmesinin ardından hem kariyerimiz adına hem de sevginize laik olmak için sadece yaptığımız işlerle anılmayı ve sizlerle daha faydalı dokunuşlar yapmayı amaçladık ve bunun için çalışmaya devam ediyoruz.
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Bu sebeple yaklaşık 4 aydır hakkımızda yapılan tüm yorumlara eleştirilere cevapsız kalmayı tercih ettik. İlişki ile gündeme gelmenin bunu PR çalışması olarak kullanmanın ikimizin de hayata bakışına çok aykırı olduğunu bilmenizi isteriz. Güzel işlerimizi hayata geçirip daha ileri zamanlarda bir açıklama yapmayı isterken bugün yaşanan durum karşısında bir açıklama yapma gereği duyduk. Biz her insanın yaşamasını istediğimiz türden güzel bir ilişkiyi aylardır yürütüyoruz ve birbirimizi çok seviyoruz. İlişkimizi tüm yakın çevremiz ailemiz bilmekte ve desteklemektedir. Bundan sonrası için de bu konularda konuşulmak yerine sadece işlerimizle anılmak istiyoruz.İnsanların özelini kayda alıp paylaşmak suçtur. Şu an yayınlanan videoyu çeken ve paylaşan kişi çok yakın zamanda yargı önünde bunun cezasını ödeyecektir.Dileriz arkadaş bildiğiniz kimse sizin özel anlarınızı çekip paylaşmaz ve arkadaş kazığı yemezsiniz. İlişkiler ekran önünde değil kalplerde yaşanmalıdır. Bizimle birlikte olan tüm güzel insanlara teşekkürler.