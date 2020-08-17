Survivor yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı aşk mı yaşıyor?

SARMAŞ DOLAŞ OLDULAR Yarışmadan beri birbirlerinden hiç ayrılmayan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı Çeşme'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Bilal Özcan’ın haberine göre Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı sarmaş dolaş halleri herkesi şaşırttı.