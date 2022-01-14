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SURVİVOR YARIŞMACILARI açıklanmıştı: İşte Survivor Ünlüler- Gönüllüler kadrosundaki yarışmacılar

#Survivor#Survivor 2022#Survivor Kadrosu

SURVİVOR YARIŞMACILARI geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Yeni sezonu ile yayınlanacak olan Survivor'un All Star kadrosu ilk kez Acun IlıcalI'nın resmi Instagram hesabı üzerinden duyurulmuştu. Gönüllüler ve Ünlüler kadrosunda geride bıraktığımız sezonların en çok ses getiren isimleri yer alıyor. Bu yıl da Dominik Cumhuriyeti’nde ekrana gelecek olan Survivor'da yarışmacılar zorlu yaşam koşullarıyla mücadele edecek. Peki, Survivor Ünlüler- Gönüllüler yarışmacıları kimler? İşte Survivor Ünlüler- Gönüllüler kadrosundaki yarışmacılar

1/5SURVİVOR YARIŞMACILARI açıklanmıştı: İşte Survivor Ünlüler- Gönüllüler kadrosundaki yarışmacılar

Survivor 2022 yayın tarihine kısa bir süre kala tarih ve kadro detayları yeniden gündeme geldi. Survivor 2022 kadrosu açıklandı. "All Star" sezonuyla ekrana gelecek Survivor 2022'de geçtiğimiz sezonların en iyileri yarışacak. Gönüllüler ve Ünlüler'de yer alacak isimler geçtiğimiz haftalarda Acun Ilıcalı tarafından ilan edilmişti. İşte Survivor Ünlüler- Gönüllüler kadrosu

2/5SURVİVOR 2022 NE ZAMAN BAŞLAYACAK

SURVİVOR 2022 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Acun Ilıcalı, Survivor 2022'nin ekran macerasına başlayacağı tarihi açıkladı. Ilıcalı, Survivor All Star'ın 15 Ocak Cumartesi günü ilk bölümüyle ekrana geleceğini duyurdu.

3/5SURVİVOR ÜNLÜLER

SURVİVOR ÜNLÜLER

Survivor 2022 ünlüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;

Adem Kılıçcı

Çağan Atakan Arslan

Furkan Kızılay

Mert Öcal

Sercan Yıldırım

Barış Murat Yağcı

Batuhan Karacakaya

Aycan Yanaç

Elif Gören

Merve Aydın

Nagihan Karadere

Sema Aydemir

Birsen Bekgöz

4/5SURVİVOR 2022 GÖNÜLLÜLER KADROSU

SURVİVOR 2022 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Survivor 2022 gönüllüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Anıl Berk Baki

Hikmet Tuğsuz

Ardahan Uzkanbaş

Berkan Karabulut

Yasin Obuz

Gizem Kerimoğlu

Berna Keklikler

Sude Burcu

Seda Aydemir

Evrim Keklik

Yağmur Bandana

5/5Nisa Bölükbaşı yarışmadan elendi mi

Nisa Bölükbaşı yarışmadan elendi mi?

Ilıcalı'nın canlı yayınında Gönüllüler takımından Nisa Bölükbaşı'nın olmayışı dikkat çekmişti. İddiaya göre; Nisa Bölükbaşı koronavirüse yakalandı. İki kez test yaptıran Nisa ikisinde de pozitif çıktı. Bölükbaşı'nın yerine yarışmaya yedeklerden Yağmur Bandana dahil oldu.

SURVİVOR YARIŞMACILARI geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Yeni sezonu ile yayınlanacak olan Survivor'un All Star kadrosu ilk kez Acun IlıcalI'nın resmi Instagram hesabı üzerinden duyurulmuştu. Gönüllüler ve Ünlüler kadrosunda geride bıraktığımız sezonların en çok ses getiren isimleri yer alıyor. Bu yıl da Dominik Cumhuriyeti’nde ekrana gelecek olan Survivor'da yarışmacılar zorlu yaşam koşullarıyla mücadele edecek. Peki, Survivor Ünlüler- Gönüllüler yarışmacıları kimler? İşte Survivor Ünlüler- Gönüllüler kadrosundaki yarışmacılar

 

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#Survivor#Survivor 2022#Survivor Kadrosu