SURVİVOR YARIŞMACILARI açıklanmıştı: İşte Survivor Ünlüler- Gönüllüler kadrosundaki yarışmacılar

Survivor 2022 yayın tarihine kısa bir süre kala tarih ve kadro detayları yeniden gündeme geldi. Survivor 2022 kadrosu açıklandı. "All Star" sezonuyla ekrana gelecek Survivor 2022'de geçtiğimiz sezonların en iyileri yarışacak. Gönüllüler ve Ünlüler'de yer alacak isimler geçtiğimiz haftalarda Acun Ilıcalı tarafından ilan edilmişti. İşte Survivor Ünlüler- Gönüllüler kadrosu
Acun Ilıcalı, Survivor 2022'nin ekran macerasına başlayacağı tarihi açıkladı. Ilıcalı, Survivor All Star'ın 15 Ocak Cumartesi günü ilk bölümüyle ekrana geleceğini duyurdu.
Survivor 2022 ünlüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;
Adem Kılıçcı
Çağan Atakan Arslan
Furkan Kızılay
Mert Öcal
Sercan Yıldırım
Barış Murat Yağcı
Batuhan Karacakaya
Aycan Yanaç
Elif Gören
Merve Aydın
Nagihan Karadere
Sema Aydemir
Birsen Bekgöz
Survivor 2022 gönüllüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;
Gökhan Keser
Ogeday Girişken
Anıl Berk Baki
Hikmet Tuğsuz
Ardahan Uzkanbaş
Berkan Karabulut
Yasin Obuz
Gizem Kerimoğlu
Berna Keklikler
Sude Burcu
Seda Aydemir
Evrim Keklik
Yağmur Bandana
Ilıcalı'nın canlı yayınında Gönüllüler takımından Nisa Bölükbaşı'nın olmayışı dikkat çekmişti. İddiaya göre; Nisa Bölükbaşı koronavirüse yakalandı. İki kez test yaptıran Nisa ikisinde de pozitif çıktı. Bölükbaşı'nın yerine yarışmaya yedeklerden Yağmur Bandana dahil oldu.
SURVİVOR YARIŞMACILARI geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Yeni sezonu ile yayınlanacak olan Survivor'un All Star kadrosu ilk kez Acun IlıcalI'nın resmi Instagram hesabı üzerinden duyurulmuştu. Gönüllüler ve Ünlüler kadrosunda geride bıraktığımız sezonların en çok ses getiren isimleri yer alıyor. Bu yıl da Dominik Cumhuriyeti’nde ekrana gelecek olan Survivor'da yarışmacılar zorlu yaşam koşullarıyla mücadele edecek. Peki, Survivor Ünlüler- Gönüllüler yarışmacıları kimler? İşte Survivor Ünlüler- Gönüllüler kadrosundaki yarışmacılar