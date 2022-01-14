SURVİVOR YARIŞMACILARI açıklanmıştı: İşte Survivor Ünlüler- Gönüllüler kadrosundaki yarışmacılar

5/5 Nisa Bölükbaşı yarışmadan elendi mi? Ilıcalı'nın canlı yayınında Gönüllüler takımından Nisa Bölükbaşı'nın olmayışı dikkat çekmişti. İddiaya göre; Nisa Bölükbaşı koronavirüse yakalandı. İki kez test yaptıran Nisa ikisinde de pozitif çıktı. Bölükbaşı'nın yerine yarışmaya yedeklerden Yağmur Bandana dahil oldu.

SURVİVOR YARIŞMACILARI geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Yeni sezonu ile yayınlanacak olan Survivor'un All Star kadrosu ilk kez Acun IlıcalI'nın resmi Instagram hesabı üzerinden duyurulmuştu. Gönüllüler ve Ünlüler kadrosunda geride bıraktığımız sezonların en çok ses getiren isimleri yer alıyor. Bu yıl da Dominik Cumhuriyeti’nde ekrana gelecek olan Survivor'da yarışmacılar zorlu yaşam koşullarıyla mücadele edecek. Peki, Survivor Ünlüler- Gönüllüler yarışmacıları kimler? İşte Survivor Ünlüler- Gönüllüler kadrosundaki yarışmacılar