SURVİVOR’DA YARI FİNALİST KİM OLDU?
Survivor’da yarışmacılar yarı final için bugün parkura çıktı. Pazar günü yayınlanan yeni bölümünde finalist olmak ve hayallerinde yola devam etmek isteyen yarışmacılar iki aşamalı oyunda tüm gücünü sergiledi.
İki aşamalı oyunun ilk turunda 8 puana ulaşan yarışmacılar üst tura yükseldi. Özgür, Yusuf, Nefise yarı finalinin ikinci oyununa çıkmaya hak kazandı. Ertuğ ise oyunda istediği performansı ortaya koyamayarak yarı final öncesinde eleme riski yaşayacak ilk isim oldu.
Survivor’da henüz yarı finale kalan isimler belli olmadı. İlerleyen dakikalarda Survivor’da yarı finale kalacak isimler belli olacak. Yarı final mücadelesinde yarışmanın ikinci turu Özgür, Yusuf ve Nefise arasında sürüyor.
Yarışmalar sonunda Survivor'da yarı finale adını ilk yazdıran isim Yusuf Yıldız oldu. İkinci finalist ise Nefise oldu.