



Survivor’da rakiplerini bir bir eleyerek saf dışı bırakan 4 isim bugün yarı finale kalmak için varını yoğunu ortaya koydu. Yarışmacı sayısı azaldıkça öne çıkan bireysel performanslarda birbirinden iddialı isimler finalde şampiyon olmak için önce yarı final için mücadele edecek. Survivor’da Dominik’te ada yaşantısı sona ererken yarı final İstanbul’da gerçekleştirilecek. Ekranları başında Survivor’ı takip eden isimler final mücadelesini bilet satın alarak canlı olarak izleyebilecek. Survivor’ın bugün yayınlanan yeni bölümünde yarışmacılar iki etaptan oluşan parkurda mücadele etti. İlk turda 8 puana ulaşan yarışmacılar üst tura yükseldi. Bir sonraki aşamaya geçen isimler Özgür, Yusuf ve Nefise oldu. Survivor yarı finali 12 Haziran Pazartesi yapılacak. Peki Survivor yarı finalist kim oldu? İşte, Survivor’da son durum…