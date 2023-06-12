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Survivor yarı finale kim kaldı, finalistler kimler oldu? Survivor’da (11 Haziran) dün akşam ilk yarı finalistler belli oldu! İşte Survivor’da İstanbul’a gidecek isimler...

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#Survivor Yarı Finalist Kim Oldu#Survivor Yarı Finale Kim Kaldı#Survivor 2023
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2023 09:17

Survivor'da dün akşam yarı finalistler belli oldu. Dominik’te yapılan son ada konseyi öncesinde yarışmaları kazanarak rakiplerini saf dışı bırakan ve finalin kapısını aralayan iki isim 11 Haziran’da yayınlanan yeni bölümde netlik kazandı. 13 Haziran akşamı gerçekleşecek büyük finale sayılı günler kala Nefise, Ertuğ, Özgür ve Yusuf arasında bireysel mücadeleler nefes kesti. Adım adım sona gelinirken Survivor’da şampiyon olarak hayallerine ulaşmak isteyen yarışmacılardan birisi bugün ekranlara gelecek bölümde eleme yaşayacak. Survivor’ın dün yayınlanan bölümünde parkura çıkan yarışmacılar İstanbul bileti ve yarı final koltuğu için kıyasıya mücadeleye yaşandı. Gecenin sonunda ise Survivor finalistleri açıklandı. Peki Survivor yarı finalist kim oldu? Survivor yarı finale kim kaldı? İşte, Survivor’da yarı finale kalan yarışmacılar…

1/9Survivor yarı finale kim kaldı, finalistler kimler oldu Survivor’da (11 Haziran) dün akşam ilk yarı finalistler belli oldu İşte Survivor’da İstanbul’a gidecek isimler...



Survivor’da rakiplerini bir bir eleyerek saf dışı bırakan 4 isim bugün yarı finale kalmak için varını yoğunu ortaya koydu. Yarışmacı sayısı azaldıkça öne çıkan bireysel performanslarda birbirinden iddialı isimler finalde şampiyon olmak için önce yarı final için mücadele edecek. Survivor’da Dominik’te ada yaşantısı sona ererken yarı final İstanbul’da gerçekleştirilecek. Ekranları başında Survivor’ı takip eden isimler final mücadelesini bilet satın alarak canlı olarak izleyebilecek. Survivor’ın bugün yayınlanan yeni bölümünde yarışmacılar iki etaptan oluşan parkurda mücadele etti. İlk turda 8 puana ulaşan yarışmacılar üst tura yükseldi. Bir sonraki aşamaya geçen isimler Özgür, Yusuf ve Nefise oldu. Survivor yarı finali 12 Haziran Pazartesi yapılacak. Peki Survivor yarı finalist kim oldu? İşte, Survivor’da son durum…

2/9SURVİVOR’DA YARI FİNALİST KİM OLDU

SURVİVOR’DA YARI FİNALİST KİM OLDU?

Survivor’da yarışmacılar yarı final için bugün parkura çıktı. Pazar günü yayınlanan yeni bölümünde finalist olmak ve hayallerinde yola devam etmek isteyen yarışmacılar iki aşamalı oyunda tüm gücünü sergiledi.

İki aşamalı oyunun ilk turunda 8 puana ulaşan yarışmacılar üst tura yükseldi. Özgür, Yusuf, Nefise yarı finalinin ikinci oyununa çıkmaya hak kazandı. Ertuğ ise oyunda istediği performansı ortaya koyamayarak yarı final öncesinde eleme riski yaşayacak ilk isim oldu.

Survivor’da henüz yarı finale kalan isimler belli olmadı. İlerleyen dakikalarda Survivor’da yarı finale kalacak isimler belli olacak. Yarı final mücadelesinde yarışmanın ikinci turu Özgür, Yusuf ve Nefise arasında sürüyor.

Yarışmalar sonunda Survivor'da yarı finale adını ilk yazdıran isim Yusuf Yıldız oldu. İkinci finalist ise Nefise oldu.

3/9SURVİVOR KİM ELENDİ

SURVİVOR KİM ELENDİ?

11 Haziran 2023 günü elenen isim henüz belli olmadı. Geçtiğimiz gün yayınlanan bölümde Osman Can elenerek Survivor şampiyonluk hayallerine veda etmişti. Osman Can Survivor 2023’ün 5. sırasında kendine yer buldu.

4/9SURVİVOR FİNAL MÜCADELESİ İSTANBUL’DA OLACAK

SURVİVOR FİNAL MÜCADELESİ İSTANBUL’DA OLACAK

Survivor yarı finali 12 Hairan Pazartesi akşamı yapılacak. Yarı final sonucunda finale kalan isimler ise 13 Haziran Salı günü canlı yayında şampiyon olmak için SMS oylamasına çıkacak. Survivor finali Kuruçeşme Arena'da düzenlenecek.

Sezon boyunca evlerinden Survivor’ı takip eden izleyiciler, bilet alarak final mücadelesini canlı olarak yerinde izleyebilirler. Survivor final bileti 2023 fiyatları 160 ila 400 TL arasında değişiyor. Survivor final bileti 2023 biletix'ten online olarak alınabiliyor.

5/9SURVİVOR’DA SON 4’E KALAN İSİMLER

SURVİVOR’DA SON 4’E KALAN İSİMLER

Survivor'da son dörde Özgür, Nefise, Ertuğ ve Yusuf kaldı. Yarışmacıların hayatına ilişkin bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

6/9ERTUĞ

ERTUĞ

Survivor 2023’ün öne çıkan isimlerinden Ertuğ Onur Yaşlıoğlu 20 Kasım 1987'de İstanbul'da dünyaya geldi. Çocukluk dönemini İstanbul'da geçiren Survivor Ertuğ ilk öğrenimi İstanbul'da tamamladı. Daha sonra Saint Michel'de liseden mezun olduktan sonra Uludağ Üniversitesi ve Fransa Université Bretagne'yi bitirdi. Ekonomi bölümünden mezun olan Yaşlıoğlu, Galatasaray Üniversitesi'nde ise ekonomi üzerine yüksek lisans yaptı.

7/9YUSUF

YUSUF

Yusuf Yıldız, 31 yaşında, ve asıl mesleği Beden Eğitimi Öğretmeni. 8 yıl öğretmenliğin ardından, Çatalca Belediyesi Belediyespor bölümünde yüzme antrenörü olarak çalışıyor. Çataşca'da doğmuştur. Yusuf Yıldız, Survivor'a gelmeden önce sözlenmiş, yayında sözlüsü Rümeyda'ya sevgilerini yollayan Survivor Yusuf, daha önce yarı finali çeyrek finale kadar ilerlemiş. Şimdi ise Survivor ana kadroda kırmızı takımda mücadele ediyor.

8/9NEFİSE

NEFİSE

Nefise Karatay 25 Şubat 2000'de dünyaya geldi. Annesinin adı Güner, babasının adı Mustafa'dır. İki çocuklu bir ailenin ferdidir. Karatay, ailesinin de yönlendirmesi ile çocuk yaşlardan itibaren sporla ilgilenmeye başladı. Eğitim hayatına devam ederken diğer yandan da spor dallarıyla haşır neşir oldu. Kardeşi de kendisi gibi sporcudur.

9/9ÖZGÜR

ÖZGÜR

Özgür Tetik 1975 yılında Yalova’da doğdu. Ortaokul da basketbola merak saldı ve uzun yıllar basketbol oynadı. Profesyonel bir oyuncu olamadı ama çok uzun süre amatör liglerde oynadı. 1993 yılında kuvvet antrenörlüğü eğitimine başladı. Hem sporcu hem de antrenör olarak uzun süre kuvvet antrenmanları uyguladı ve uygulattı. Daha sonra 2002 senesinde triathlon ile tanıştı ve olimpik triathlon branşında yarıştı.

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