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Haber Giriş: 05 Ocak 2021 - 08:47 | 

Survivor Ünlüler ve Gönüllüler kadrosunda dikkat çeken isim - Aşk-ı Memnu dizisinin çocuk oyuncusu Survivor kadrosunda

Survivor Ünlüler ve Gönüllüler kadrosu yayınlanan fragmanlarla duyuruldu. Özellikle Survivor Ünlüler kadrosunda bir isim vardı ki iddialı çıkışı ve sözleriyle dikkatleri üzerine çekti. Aşk-ı Memnu dizisinin Bülent'i olarak hafızalara kazınan Batuhan Karacakaya, Survivor iddiasını 'Benim çocukluğumu biliyor olabilirsiniz ya da bir yerlerde savaşıyorken görmüş olabilirsiniz. Ama şimdi Batuhan'ı izleyeceksiniz. Benim savaşımı göreceksiniz. Survivor 2021 bekle beni.' sözleriyle ortaya koydu. Peki, Survivor Ünlüler ve Gönüllüler kadrosunda başka kimler var? İşte Survivor Ünlüler ve Gönüllüler kadrosu...

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Survivor Ünlüler yarışmacıları açıklandı. Yayınlanan fragmanla birlikte Survivor’a gidecek ünlülerin tam listesi paylaşıldı. Yeni sezon Survivor fragmanında Aşk-ı Memnu'nun çocuk yıldızı Bülent'i canlandıran Batuhan Karacakaya'nın sözleri dikkat çekti. Survivor Ünlüler yarışmacılarından bazıları fragmandan önce de paylaşılmıştı. İşte Survivor Ünlüler yarışmacıları...

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Survivor gönüllüler kadrosu ünlülerin ardından açıklandı. Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından duyurduğu kadroda, Uğurtan, Sancakay, Emin, Hanzade, Milli güreşçi Reşit Karabacak'ın oğlu Yunus Emre, İlayda Şeker, Poyraz, Sena, Ayşe Reşat, Aleyna, Staven yer aldı.

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