Televizyon Haber Giriş: 05 Ocak 2021 - 08:47 | 05 Ocak 2021 - 08:47

Survivor Ünlüler ve Gönüllüler kadrosunda dikkat çeken isim - Aşk-ı Memnu dizisinin çocuk oyuncusu Survivor kadrosunda

Survivor Ünlüler ve Gönüllüler kadrosu yayınlanan fragmanlarla duyuruldu. Özellikle Survivor Ünlüler kadrosunda bir isim vardı ki iddialı çıkışı ve sözleriyle dikkatleri üzerine çekti. Aşk-ı Memnu dizisinin Bülent'i olarak hafızalara kazınan Batuhan Karacakaya, Survivor iddiasını 'Benim çocukluğumu biliyor olabilirsiniz ya da bir yerlerde savaşıyorken görmüş olabilirsiniz. Ama şimdi Batuhan'ı izleyeceksiniz. Benim savaşımı göreceksiniz. Survivor 2021 bekle beni.' sözleriyle ortaya koydu. Peki, Survivor Ünlüler ve Gönüllüler kadrosunda başka kimler var? İşte Survivor Ünlüler ve Gönüllüler kadrosu...