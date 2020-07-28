Survivor sunucusu Murat Ceylan'dan Serel Yereli'ye olay yorum!

Ünlü kadın sanatçıların başlattığı Olduğumuz gibi güzeliz akımı sosyal medyada bir anda gündem oldu.Bir dönem Kanal D'de yayımlanan Bodrum Masalı adlı diziyle adını duyuran ardından oyunculuğu bırakarak yurt dışında müzik kariyeri yapan Serel Yereli ise bu akıma iç çamaşırlı fotoğrafıyla dahil oldu.Serel Yereli'nin bu fotoğrafı çok konuşuldu, yüzlerce yorum yapıldı. Survivor sunucusu Murat Ceylan, Yereli'nin fotoğrafına ''DM'den atacağın fotoğraf ana sayfaya düştü sanırım'' yazdı.Serel Yereli ise Murat Ceylan'a cevabı anında verdi. Yereli, ''Ana sayfaya koyamayacağımız şeyi DM'de atmayız'' cevabını verdi.