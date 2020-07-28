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Haber Giriş: 28 Temmuz 2020 - 13:37,

Survivor sunucusu Murat Ceylan'dan Serel Yereli'ye olay yorum!

Kadına şiddete karşı tepki gösteren ünlü kadınlar fotoğraflarını paylaşırken Serel Yereli, iç çamaşırlı halini paylaştı. Survivor sunucusu Murat Ceylan, hemen yorum yaptı.

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1OLDUĞUMUZ GİBİ GÜZELİZ
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OLDUĞUMUZ GİBİ GÜZELİZ

Ünlü kadın sanatçıların başlattığı "Olduğumuz gibi güzeliz" akımı sosyal medyada bir anda gündem oldu.

2KONUŞULAN PAYLAŞIM
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KONUŞULAN PAYLAŞIM

Bir dönem Kanal D'de yayımlanan Bodrum Masalı adlı diziyle adını duyuran ardından oyunculuğu bırakarak yurt dışında müzik kariyeri yapan Serel Yereli ise bu akıma iç çamaşırlı fotoğrafıyla dahil oldu.

3DMDAN ATACAĞIN FOTOĞRAFI...
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DM'DAN ATACAĞIN FOTOĞRAFI...

Serel Yereli'nin bu fotoğrafı çok konuşuldu, yüzlerce yorum yapıldı. Survivor sunucusu Murat Ceylan, Yereli'nin fotoğrafına ''DM'den atacağın fotoğraf ana sayfaya düştü sanırım'' yazdı.

4HEMEN CEVAP VERDİ
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HEMEN CEVAP VERDİ

Serel Yereli ise Murat Ceylan'a cevabı anında verdi. Yereli, ''Ana sayfaya koyamayacağımız şeyi DM'de atmayız'' cevabını verdi.

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