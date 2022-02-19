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Survivor Sude kimdir kaç yaşında nereli? Survivor All Star yarışmacısı Sude Burcu'nun hayatı hakkında merak edilenler

#Survivor#Sude Burcu#Mert Öcal

Survivor Sude Burcu parkurda gösterdiği performansla olduğu kadar özel hayatı ile gündeme gelmeye devam ediyor. Daha önce 2019 yılında Survivor'da yarışan ve bu sezon All Star'da yeniden boy gösteren Survivor Sude Burcu, son günlerde ünlüler takımında yer alan oyuncu Mert Öcal ile aşk yaşadığı iddiası ile adından söz ettiriyor. Mert'in Makbule ile ilişkisi olduğu ve aldatıldığını öne süren Survivor Nisa Sude ile tartışarak ekranlara damga vurmuştu. Peki, Survivor Sude kimdir kaç yaşında nereli? İşte, Survivor All Star yarışmacısı Sude Burcu'nun hayatı ve biyografisi hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/3Survivor Sude kimdir kaç yaşında nereli Survivor All Star yarışmacısı Sude Burcunun hayatı hakkında merak edilenler

Survivor Sude kimdir, sorusu ekran başındaki izleyenler tarafından gündeme geldi. Ünlüler takımında yer alan Mert Öcal ile ilişki yaşadığı iddiası ile gündem olan Survivor Sude Burcu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde spor hayatına profesyonel olarak devam ediyor. Oyunlardaki performansı ile iddialı isimler arasında yer alan Survivor Sude zumba eğitmenliği de yapıyor. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan Survivor Sude Burcu fiziksel özellikleri ile dikkat çekiyor.

2/3SURVİVOR SUDE BURCU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA

SURVİVOR SUDE BURCU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

11 Mayıs 1996 İzmir doğumlu Sude Burcu'nun babası futbol antrenörü, annesi pilates eğitmeni, 2 kız kardeşi de Sude gibi tekvandocu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Sude, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde spor hayatına profesyonel olarak devam ediyor. Aynı zamanda da zumba eğitmenliği yapıyor.

3/3Survivor Sude kimdir kaç yaşında nereli Survivor All Star yarışmacısı Sude Burcunun hayatı hakkında merak edilenler

2 kez Avrupa 3.’lüğü, 1 kez Balkan Şampiyonluğu, 7 kez Türkiye Şampiyonluğu gibi dereceleri var. Fiziksel özellikleri ile dikkat çeken Survivor Sude 1.66 boyunda ve 57 kilogram ağırlığında. Tekvandocu olan Sude Burcu, 2019 yılında yayınlanan Survivor yarışmasında yer almıştı. 

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#Survivor#Sude Burcu#Mert Öcal