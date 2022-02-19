Survivor Sude kimdir kaç yaşında nereli? Survivor All Star yarışmacısı Sude Burcu'nun hayatı hakkında merak edilenler

Survivor Sude kimdir, sorusu ekran başındaki izleyenler tarafından gündeme geldi. Ünlüler takımında yer alan Mert Öcal ile ilişki yaşadığı iddiası ile gündem olan Survivor Sude Burcu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde spor hayatına profesyonel olarak devam ediyor. Oyunlardaki performansı ile iddialı isimler arasında yer alan Survivor Sude zumba eğitmenliği de yapıyor. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan Survivor Sude Burcu fiziksel özellikleri ile dikkat çekiyor.
11 Mayıs 1996 İzmir doğumlu Sude Burcu'nun babası futbol antrenörü, annesi pilates eğitmeni, 2 kız kardeşi de Sude gibi tekvandocu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Sude, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde spor hayatına profesyonel olarak devam ediyor. Aynı zamanda da zumba eğitmenliği yapıyor.
2 kez Avrupa 3.’lüğü, 1 kez Balkan Şampiyonluğu, 7 kez Türkiye Şampiyonluğu gibi dereceleri var. Fiziksel özellikleri ile dikkat çeken Survivor Sude 1.66 boyunda ve 57 kilogram ağırlığında. Tekvandocu olan Sude Burcu, 2019 yılında yayınlanan Survivor yarışmasında yer almıştı.