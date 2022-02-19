Survivor Sude kimdir kaç yaşında nereli? Survivor All Star yarışmacısı Sude Burcu'nun hayatı hakkında merak edilenler

Survivor Sude kimdir, sorusu ekran başındaki izleyenler tarafından gündeme geldi. Ünlüler takımında yer alan Mert Öcal ile ilişki yaşadığı iddiası ile gündem olan Survivor Sude Burcu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde spor hayatına profesyonel olarak devam ediyor. Oyunlardaki performansı ile iddialı isimler arasında yer alan Survivor Sude zumba eğitmenliği de yapıyor. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan Survivor Sude Burcu fiziksel özellikleri ile dikkat çekiyor.