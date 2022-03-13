Survivor Sude Burcu kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor All Star gönüllüler takımı yarışmacısı Sude Burcu'nun hayatı

Survivor Sude kimdir, sorusu ekran başındaki izleyenler tarafından gündeme geldi. Son olarak Mert'in Sude ile birlikte olduğu iddiaları hızla yayılırken, Mert'in Sevgililer Günü'nde Sude'ye çiçek vermesi dikkat çekmişti. Parkurdaki başarısı kadar Mert ile olan beraberliği de konuşulan Sude Burcu sporcu geçmişinin yansıra zumba eğitmenliği de yapıyor.