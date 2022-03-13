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Survivor Sude Burcu kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor All Star gönüllüler takımı yarışmacısı Sude Burcu'nun hayatı

#Survivor#Sude Burcu#Mert Öcal

Survivor Sude Burcu, yarışmanın dikkat çeken isimleri arasında yer almaya devam ediyor. Gönüllüler takımında mücadele eden ve parkurdaki performansları ile adından söz ettiren tekvandocu olan Survivor Sude Burcu'nun karşı takımda yer alan Mert Öcal'la sevgili olduğunun ortaya çıkması sezona damga vurdu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde eğitim alan Survivor Sude, Survivor 2019'da da mücadele etmişti. Peki, Survivor Sude Burcu kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor All Star gönüllüler takımı yarışmacısı Sude Burcu'nun hayatı hakkında bilgiler.

1/4Survivor Sude Burcu kimdir, kaç yaşında, nereli Survivor All Star gönüllüler takımı yarışmacısı Sude Burcunun hayatı

Survivor Sude kimdir, sorusu ekran başındaki izleyenler tarafından gündeme geldi. Son olarak Mert'in Sude ile birlikte olduğu iddiaları hızla yayılırken, Mert'in Sevgililer Günü'nde Sude'ye çiçek vermesi dikkat çekmişti. Parkurdaki başarısı kadar Mert ile olan beraberliği de konuşulan Sude Burcu sporcu geçmişinin yansıra zumba eğitmenliği de yapıyor.

2/4SURVİVOR SUDE BURCU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA

SURVİVOR SUDE BURCU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

11 Mayıs 1996 İzmir doğumlu Sude Burcu'nun babası futbol antrenörü, annesi pilates eğitmeni, 2 kız kardeşi de Sude gibi tekvandocu.

3/4Survivor Sude Burcu kimdir, kaç yaşında, nereli Survivor All Star gönüllüler takımı yarışmacısı Sude Burcunun hayatı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Sude, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde spor hayatına profesyonel olarak devam ediyor. Aynı zamanda da zumba eğitmenliği yapıyor.

4/4Survivor Sude Burcu kimdir, kaç yaşında, nereli Survivor All Star gönüllüler takımı yarışmacısı Sude Burcunun hayatı

2 kez Avrupa 3.’lüğü, 1 kez Balkan Şampiyonluğu, 7 kez Türkiye Şampiyonluğu gibi dereceleri var. Fiziksel özellikleri ile dikkat çeken Survivor Sude 1.66 boyunda ve 57 kilogram ağırlığında. Tekvandocu olan Sude Burcu, 2019 yılında yayınlanan Survivor yarışmasında yer almıştı.

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#Survivor#Sude Burcu#Mert Öcal