Survivor Sude Burcu kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor All Star gönüllüler takımı yarışmacısı Sude Burcu'nun hayatı

Survivor Sude kimdir, sorusu ekran başındaki izleyenler tarafından gündeme geldi. Son olarak Mert'in Sude ile birlikte olduğu iddiaları hızla yayılırken, Mert'in Sevgililer Günü'nde Sude'ye çiçek vermesi dikkat çekmişti. Parkurdaki başarısı kadar Mert ile olan beraberliği de konuşulan Sude Burcu sporcu geçmişinin yansıra zumba eğitmenliği de yapıyor.
11 Mayıs 1996 İzmir doğumlu Sude Burcu'nun babası futbol antrenörü, annesi pilates eğitmeni, 2 kız kardeşi de Sude gibi tekvandocu.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Sude, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde spor hayatına profesyonel olarak devam ediyor. Aynı zamanda da zumba eğitmenliği yapıyor.
2 kez Avrupa 3.’lüğü, 1 kez Balkan Şampiyonluğu, 7 kez Türkiye Şampiyonluğu gibi dereceleri var. Fiziksel özellikleri ile dikkat çeken Survivor Sude 1.66 boyunda ve 57 kilogram ağırlığında. Tekvandocu olan Sude Burcu, 2019 yılında yayınlanan Survivor yarışmasında yer almıştı.