Survivor’da kim elendi? İşte 13 Nisan Survivor SMS sıralaması ve iletişim oyununun kazananı
Survivor SMS sıralaması ile elenen isim belli oldu. Eleme ve iletişim oyunu heyecanının yaşandığı Survivor 2021'de ünlüler ve gönüllüler takımı, yakınları ile iletişim kurma şanslı elde etmek için zorlu parkurda elinden geleni yaptı. Büyük finale adım adım yaklaşılırken, Survivor'ın 13 Nisan tarihli 69. bölümünde rakibini yenen ünlüler sevdiklerinden gelen sesli mesajları dinleme şansı elde etti. Hanzade, Aleyna Çalışkan Dora'nın eleme potasında olduğu Survivor 2021'in son bölümünde SMS sonuçlarını açıklayan Acun Ilıcalı, izleyenlerin merak ettiği 'Survivor'da kim elendi?' sorusunu yanıta kavuşturdu. Bu hafta SMS birincisi ise gönüllülerde Aleyna Kalaycıoğlu oldu. İşte, Survivor'dan elenen yarışmacı ve son bölümde yaşananlar.
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Survivor'dan elenen isim yapılan oylama ile kesinleşti. Tv8 ekranlarında yayınlanan ve salı gecesi yeni bir eleme heyecanı ile sevenlerinin karşısına çıkan Survivor'ın 13 Nisan tarihli son bölümünde yarışmacılar ilk etapta iletişim oyunu için mücadele verdi. Yarışmanın en duygusal ödülü için karşı karşıya gelen takımlardan ipi göğüsleyen ünlüler kazanan taraf oldu. Hanzade, Aleyna Çalışkan, Dora arasında geçen SMS mücadelesi sonunda Acun Ilıcalı en az oyu alarak adaya veda eden ismin Hanzade olduğunu duyurdu.
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SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?
Çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen Survivor'da salı gecesi eleme heyecanı nefes kesen anları ekranlara getirdi. Survivor'ın 14. haftasında SMS birincisi Aleyna Kalaycıoğlu seçildi.
Survivor SMS galibi olan Aleyna K. eleme adayı olarak Dora'nın ismini verdi. Cumartesi günkü halktan gelen SMS oy sonuçları baz alınarak yapılan oylamaya göre elenen isim Hanzade oldu. Adaya ve hayallerine veda eden Hanzade duygusal anlar yaşadı.
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SURVİVOR’DA ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Survivor'da eleme adayları salı gecesi eleme konseyinde kesinleşti. Cumartesi akşamı yapılan oylamada ilk eleme adayı Aleyna Çalışkan oldu, pazar gecesi ise Hanzade 2. eleme adayı seçildi.
Elemenin yapıldığı salı gecesi ise potaya giren son isim Dora oldu. Diğer yandan bu hafta SMS birincisi olan Aleyna Kalaycıoğlu oldukça şaşırdığını ve mutlu olduğunu belirtti.
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SMS SIRALAMASI BELLİ OLDU
Survivor 14. hafta SMS sıralaması eleme öncesi belli oldu. Halktan gelen SMS oy sonuçlarına göre, bu hafta gönüllüler takımında SMS birincisi Aleyna Kalaycıoğlu seçildi. SMS ikincisi ise Poyraz oldu.
Ayşe üçüncü, Aleyna Çalışkan ise 4. sırada yer aldı. Eleme adayı olan Dora 8. sıraya girerken, elenen Hanzade 9. sırada sonuncu oldu.
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İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor Türkiye'de yarışmacılar haftanın iletişim oyunu için parkurda karşı karşıya geldi. Ada şartlarına motive olup sevdikleri ile teknolojik yoldan iletişim kurmak isteyen ünlüler ve gönüllüler parkurda adeta canını dişine taktı. Ödül oyun öncesi, gönüllüler takımı kazanırsa seçtikleri iki kişi ile WhatsApp üzerinden mesajlaşma, ünlüler kazanırsa diledikleri bir akraba veya arkadaşlarından iki isim söyleyerek ve onlardan gelen sesli mesajı dinleyebilme olarak açıklandı.
Oyun öncesinde ünlülerden İsmail - Merve, gönüllülerden Steven - Ayşe avantajda parkura geldi. Eşitlik sağlandığı için oyun bayrak yarışına kaldı. Oyunda öne geçen gönüllüler avantajın sahibi oldu.
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Bir sonraki turda ise takımlar bu kez gerçek oyunda mücadele verdi. Gönüllüler takımında Poyraz, sakatlığı nedeniyle yine oyunda almazken, Melis, İlayda ve Batuhan arasındaki şiddetli tartışmalar yaşandı. Sonraki üç karşılaşmadan sonra skor 9-6 oldu. Son anlarda en iyi iki erkek ve bir kadın yarışmacı parkura geldi. En iyilerin yarıştığı oyunda Sergen - Steven, İsmail - Berkay, Melis - Ayşe eşleşmesi oluşturuldu. Ünlüler, skoru 9-9 yapınca bu oyunda bayrak yarışına kaldı.
Ünlülerden Sergen - Melis, gönüllülerden Steven - Aleyna bu kez oyuna çıktı. Atışlarda Sergen kazanarak skoru 10-9 yaptı. Bu sonuçla Survivor'da iletişim oyununun kazananı ünlüler takımı oldu.
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SURVİVOR HANZADE KİMDİR?
Hanzade Ofluoğlu, 1988 İzmir doğumlu. 17 yaşında Koç Üniversitesi’nde okumak için İstanbul’a gelen Ofluoğlu 'Var mısın Yok musun' yarışmasıyla adını duyurdu. Bir süre 'Yok Böyle Dans'ta sunuculuk yapan Ofluoğlu, daha sonra da Survivor'da aynı görevi üstlendi.
Acun Medya’da 5 yıl sunuculuk yaptıktan sonra sporla ilgilenmeye başladı ve 3 yıldır takım sporu olarak flagfootball oynuyor. Eski soyadı Durmuş olan Hanzade Ofluoğlu 10 yıldır evli.