Survivor’da kim elendi? İşte 13 Nisan Survivor SMS sıralaması ve iletişim oyununun kazananı

Bir sonraki turda ise takımlar bu kez gerçek oyunda mücadele verdi. Gönüllüler takımında Poyraz, sakatlığı nedeniyle yine oyunda almazken, Melis, İlayda ve Batuhan arasındaki şiddetli tartışmalar yaşandı. Sonraki üç karşılaşmadan sonra skor 9-6 oldu. Son anlarda en iyi iki erkek ve bir kadın yarışmacı parkura geldi. En iyilerin yarıştığı oyunda Sergen - Steven, İsmail - Berkay, Melis - Ayşe eşleşmesi oluşturuldu. Ünlüler, skoru 9-9 yapınca bu oyunda bayrak yarışına kaldı.



Ünlülerden Sergen - Melis, gönüllülerden Steven - Aleyna bu kez oyuna çıktı. Atışlarda Sergen kazanarak skoru 10-9 yaptı. Bu sonuçla Survivor'da iletişim oyununun kazananı ünlüler takımı oldu.