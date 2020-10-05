Survivor Sercan Yıldırım ve Aycan Yanaç'tan aşk iddialarına cevap

Survivor yarışmasındaki dostluklarını sürdüren futbolcular Aycan Yanaç ve Sercan Yıldırım önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.
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Gaziantep Alg Spor Kulübü’nde top koşturan Yanaç, antrenmanlardan bulduğu boşluğu İstanbul’a gelerek değerlendirdi.
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Futbolculara, Yıldırım’ın yeni evlenen kardeşi Tezcan Yıldırım da eşlik etti. Sercan Yıldırım, mekan çıkışı Aycan Yanaç’la aralarında çıkan aşk iddiaları hakkındaki sorulara şu cevabı verdi: “Aycan benim kardeşimdir. Asla öyle bir şey yok.”
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Survivor yarışmasında başlayan arkadaşlıkları devam eden ikili sık sık bir araya geliyor. Yaz aylarında da birlikte tatil yapan Sercan Yıldırım ve Aycan Yanaç iki iyi arkadaş olduğunu iddia ediyor.