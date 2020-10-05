Survivor Sercan Yıldırım ve Aycan Yanaç'tan aşk iddialarına cevap

Futbolculara, Yıldırım’ın yeni evlenen kardeşi Tezcan Yıldırım da eşlik etti. Sercan Yıldırım, mekan çıkışı Aycan Yanaç’la aralarında çıkan aşk iddiaları hakkındaki sorulara şu cevabı verdi: “Aycan benim kardeşimdir. Asla öyle bir şey yok.”