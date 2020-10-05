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Haber Giriş: 05 Ekim 2020 - 08:36 | 

Survivor Sercan Yıldırım ve Aycan Yanaç'tan aşk iddialarına cevap

Futbolcular Aycan Yanaç ve Sercan Yıldırım’ın Survivor yarışması sonrası aşk yaşadığı iddia edilmişti. Yıldırım iddiaları kabul etmedi ve “Aycan benim kardeşimdir” dedi.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Survivor yarışmasındaki dostluklarını sürdüren futbolcular Aycan Yanaç ve Sercan Yıldırım önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

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Gaziantep Alg Spor Kulübü’nde top koşturan Yanaç, antrenmanlardan bulduğu boşluğu İstanbul’a gelerek değerlendirdi.

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Futbolculara, Yıldırım’ın yeni evlenen kardeşi Tezcan Yıldırım da eşlik etti. Sercan Yıldırım, mekan çıkışı Aycan Yanaç’la aralarında çıkan aşk iddiaları hakkındaki sorulara şu cevabı verdi: “Aycan benim kardeşimdir. Asla öyle bir şey yok.”

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Survivor yarışmasında başlayan arkadaşlıkları devam eden ikili sık sık bir araya geliyor. Yaz aylarında da birlikte tatil yapan Sercan Yıldırım ve Aycan Yanaç iki iyi arkadaş olduğunu iddia ediyor.

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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