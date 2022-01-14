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Survivor Sercan Yıldırım kimdir, nereli, kaç yaşında? Sercan Yıldırım hangi takımlarda oynadı? İşte, kariyer bilgileri

#Sercan Yıldırım#Sercan Yıldırım Kimdir#Survivor 2022

Sercan Yıldırım, Survivor 2022'ye katılım gösteren yarışmacılara arasında yer alması dolayısıyla biyografisi ile araştırılmaya başlandı. 2020'de katıldığı Survivor'da önemli başarılar elde eden Sercan Yıldırım, bu yıl ünlüler takımı içerisinde mücadele edecek. İşte 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen başarılı bir futbol kariyeri bulunan Sercan Yıldırım ile ilgili merak edilenler…

1/3Survivor Sercan Yıldırım kimdir, nereli, kaç yaşında Sercan Yıldırım hangi takımlarda oynadı İşte, kariyer bilgileri

Survivor Sercan kimdir, kaç yaşında soruları merak ediliyor. Survivor 2022'nin başlamasıyla birlikte pek çok izleyici, Sercan Yıldırım’ın hayatını araştırmaya başladı. İşte ünlüler takımı yarışmacılarından, 1,82 boyunda olan ve 1990 yılında dünyaya gelen Sercan ile ilgili merak edilenler...

2/3SERCAN YILDIRIM KİMDİR

SERCAN YILDIRIM KİMDİR?

Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Sercan Yıldırım, 2006 yılı temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşadı. Buradaki performansı sonrası 3 milyon euro bedelle 2011 yılında Galatasaray'a tranfer olan Sercan Yıldırım, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giydi.

3/3Survivor Sercan Yıldırım kimdir, nereli, kaç yaşında Sercan Yıldırım hangi takımlarda oynadı İşte, kariyer bilgileri

Sercan Yıldrım son olarak Fatih Karagümrük takimina transfer oldu. 1,82 boyunda olan Sercan Yıldırım Forvet ve kanat mevkiilerinde oynuyor.

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