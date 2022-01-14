Survivor Sercan Yıldırım kimdir, nereli, kaç yaşında? Sercan Yıldırım hangi takımlarda oynadı? İşte, kariyer bilgileri

Survivor Sercan kimdir, kaç yaşında soruları merak ediliyor. Survivor 2022'nin başlamasıyla birlikte pek çok izleyici, Sercan Yıldırım’ın hayatını araştırmaya başladı. İşte ünlüler takımı yarışmacılarından, 1,82 boyunda olan ve 1990 yılında dünyaya gelen Sercan ile ilgili merak edilenler...