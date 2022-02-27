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Survivor Semra Aydemir kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor All Star yarışmacısı Semra Aydemir'in hayatı ve biyografisi

#Semra Aydemir#Survivor#Yarışma

Survivor Semra'nın hayatı yarışmanın son bölümünde gündeme geldi. Daha önce Survivor 2017 ve Survivor 2018 All Star'da mücadele veren Sema Aydemir, bu sezon yeniden All Star'a katıldı. Gönüllüler takımı kadrosunda bulunan Seda Ocak'ın ikiz kardeşi olan Survivor Sema parkurdaki performansları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Oyunlardaki başarısı kadar yarışmacılarla yaşadığı tartışmalar ile de gündeme gelen Survivor Sema Aydemir, atletizmde ülkemizi temsil etti. Peki, Survivor Semra Aydemir kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Survivor yarışmacısı Sema Aydemir'in hayatı ve biyografisi.

1/4Survivor Semra Aydemir kimdir, kaç yaşında, nereli Survivor All Star yarışmacısı Semra Aydemirin hayatı ve biyografisi

Survivor Sema kimdir? sorusu izleyenler tarafından merak konusu oldu. Bu sezon Survivor All Star ünlüler takımında mücadele veren Sema Aydemir, performansları ile dikkat çekmeye devam ediyor. İkizi Seda Ocak ise gönüllüler takımı kadrosunda yer alan Sema Aydemir, kardeşi ile olan yarışlarda özellikle izleyenleri ekrana kilitliyor.

2/4SURVİVOR SEMA KİMDİR

SURVİVOR SEMA KİMDİR?

Survivor Sema Aydemir, 17 Ağustos 1985 yılında Bursa'da doğdu. 3 kız kardeşi olan Sema Aydemir'in ikizi Seda Ocak da bu kız aynı yarışmada olacak. 1.70 boyunda olan iddialı yarışmacının kilosu ise 63'tür.

3/4Survivor Semra Aydemir kimdir, kaç yaşında, nereli Survivor All Star yarışmacısı Semra Aydemirin hayatı ve biyografisi

Survivor 2017 ve Survivor 2018 All Star'da mücadele veren Sema Aydemir, olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmiş başarılı bir atlettir.

4/4Survivor Semra Aydemir kimdir, kaç yaşında, nereli Survivor All Star yarışmacısı Semra Aydemirin hayatı ve biyografisi

2012 Londra Olimpiyatları'nda 4x400 metre bayrak yarışına çıkan Sema Aydemir; Pınar Saka, Birsen Bekgöz, Meliz Redif birlikte mücadele vermiştir. Sema Aydemir, Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile evlenmiş ve 2016 yılında boşanmıştır. Bu evlilikten Ali isminde bir çocuğu vardır.

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#Semra Aydemir#Survivor#Yarışma